삼성家 워싱턴 총출동… “‘이건희 컬렉션’ 한·미 가까워지는 계기”

입력:2026-01-30 01:21
전시 폐막 앞두고 갈라 디너 행사

러트닉 장관 등 정재계 인사 북적
이재용 “문화유산 보존 의지 굳건”
전시 누적 관객 6만5000명 추산

이재용 삼성전자 회장이 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC 스미스소니언 예술산업관에서 열린 이건희 컬렉션 첫 해외 순회전 ‘한국의 보물: 모으고 아끼고 나누다’ 폐막을 기념하는 갈라 만찬 행사에서 하워드 러트닉 미 상무부 장관을 만나 반갑게 악수하고 있다. 삼성전자 제공

고(故) 이건희 삼성 선대회장의 기증품으로 구성된 ‘이건희 컬렉션’의 첫 해외 전시 폐막을 앞두고 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC 스미스소니언 예술산업관에서 갈라 만찬이 열렸다. 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성 오너가가 총출동해 손님들을 맞았다. 이날 행사는 규모로나 참석자 면면을 봤을 때 단순한 문화 행사를 넘어 한·미 네트워크가 교차하는 민간 외교의 장이었다는 평가가 나온다.

홍라희 삼성미술관 리움 명예관장과 김재열 삼성글로벌리서치 사장이 만찬장에 입장하고 있다. 삼성전자 제공

삼성은 이날 스미스소니언 국립아시아예술박물관(NMAA)에서 진행 중인 ‘한국의 보물: 모으고 아끼고 나누다’ 전시회의 성공적인 마무리를 기념하는 갈라 만찬을 개최했다. 미국의 통상 정책을 총괄하는 하워드 러트닉 상무부 장관을 비롯해 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장, 공화당의 팀 스콧·테드 크루즈 상원의원, 앤디 킴 민주당 상원의원 등 정·관계 인사 250여명이 참석했다. 정의선 현대차그룹 회장과 웬델 윅스 코닝 회장, 제리 양 야후 공동창업자 등 재계 인사들도 자리했다. 미국인 6·25 참전용사 4명도 참석해 자리를 빛냈다.

이 회장은 환영사에서 “이번 전시를 미국의 수도에서 선보일 수 있어 큰 영광이었다”며 “양국 국민들이 서로 더 가까워지는 계기가 될 것이라 믿는다”고 말했다. 이 회장은 이어 6·25 참전용사 4명에게 특별히 감사를 표하며 “당시 3만6000명이 넘는 미국 참전용사 분들의 희생이 없었다면 한국은 지금처럼 번영할 수 없었을 것”이라고 강조했다. 그러면서 “6 25 전쟁 등의 고난 속에서도 이병철 창업회장과 이 선대회장은 한국의 문화유산을 보존해야 한다는 굳건한 의지가 있었다”고 덧붙였다. 이 선대회장은 2004년 10월 리움 개관식 때 “문화유산을 모으고 보존하는 일은 우리 모두의 시대적 의무”라고 말하는 등 생전 문화보국 철학을 강조했다.

이날 행사는 도널드 트럼프 미 대통령의 관세 인상 발언과 맞물려 더욱 주목을 끌었다. 한·미 통상 협상을 주도하는 러트닉 장관과 한국 재계를 대표하는 이재용·정의선 회장이 한 자리에서 만난 만큼 반도체와 자동차 관세를 둘러싼 논의가 오갔을 가능성이 거론된다.

스미스소니언 국립아시아예술박물관(NMAA)에서 진행 중인 한국의 보물 전시를 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. 삼성전자 제공

국립중앙박물관과 국립현대미술관이 공동개최한 ‘한국의 보물’ 전시회는 백제 금동불상부터 김환기 걸작까지 1500년을 아우르는 한국 미술의 정수를 담은 것으로 평가된다. 다음 달 1일 폐막까지 누적 관람객은 6만5000명에 이를 것으로 추산된다. NMAA에서 선보인 한국 미술전 중 역대 최대 규모다. 이건희 컬렉션 해외 순회전은 오는 3월 미국 시카고미술관, 9월 영국 런던의 영국박물관에서도 진행될 예정이다.

앞서 삼성은 2021년 4월 이 선대회장이 평생 모은 소장품 중 예술성과 사료적 가치가 높은 미술품 2만3000여점을 국립중앙박물관 등에 기증했다. 2021~2024년 국내에서 35차례 순회 전시회가 열려 누적 350만명이 관람했다.

권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr

