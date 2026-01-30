삼성家 워싱턴 총출동… “‘이건희 컬렉션’ 한·미 가까워지는 계기”
전시 폐막 앞두고 갈라 디너 행사
러트닉 장관 등 정재계 인사 북적
이재용 “문화유산 보존 의지 굳건”
전시 누적 관객 6만5000명 추산
고(故) 이건희 삼성 선대회장의 기증품으로 구성된 ‘이건희 컬렉션’의 첫 해외 전시 폐막을 앞두고 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC 스미스소니언 예술산업관에서 갈라 만찬이 열렸다. 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성 오너가가 총출동해 손님들을 맞았다. 이날 행사는 규모로나 참석자 면면을 봤을 때 단순한 문화 행사를 넘어 한·미 네트워크가 교차하는 민간 외교의 장이었다는 평가가 나온다.
삼성은 이날 스미스소니언 국립아시아예술박물관(NMAA)에서 진행 중인 ‘한국의 보물: 모으고 아끼고 나누다’ 전시회의 성공적인 마무리를 기념하는 갈라 만찬을 개최했다. 미국의 통상 정책을 총괄하는 하워드 러트닉 상무부 장관을 비롯해 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장, 공화당의 팀 스콧·테드 크루즈 상원의원, 앤디 킴 민주당 상원의원 등 정·관계 인사 250여명이 참석했다. 정의선 현대차그룹 회장과 웬델 윅스 코닝 회장, 제리 양 야후 공동창업자 등 재계 인사들도 자리했다. 미국인 6·25 참전용사 4명도 참석해 자리를 빛냈다.
이 회장은 환영사에서 “이번 전시를 미국의 수도에서 선보일 수 있어 큰 영광이었다”며 “양국 국민들이 서로 더 가까워지는 계기가 될 것이라 믿는다”고 말했다. 이 회장은 이어 6·25 참전용사 4명에게 특별히 감사를 표하며 “당시 3만6000명이 넘는 미국 참전용사 분들의 희생이 없었다면 한국은 지금처럼 번영할 수 없었을 것”이라고 강조했다. 그러면서 “6 25 전쟁 등의 고난 속에서도 이병철 창업회장과 이 선대회장은 한국의 문화유산을 보존해야 한다는 굳건한 의지가 있었다”고 덧붙였다. 이 선대회장은 2004년 10월 리움 개관식 때 “문화유산을 모으고 보존하는 일은 우리 모두의 시대적 의무”라고 말하는 등 생전 문화보국 철학을 강조했다.
이날 행사는 도널드 트럼프 미 대통령의 관세 인상 발언과 맞물려 더욱 주목을 끌었다. 한·미 통상 협상을 주도하는 러트닉 장관과 한국 재계를 대표하는 이재용·정의선 회장이 한 자리에서 만난 만큼 반도체와 자동차 관세를 둘러싼 논의가 오갔을 가능성이 거론된다.
국립중앙박물관과 국립현대미술관이 공동개최한 ‘한국의 보물’ 전시회는 백제 금동불상부터 김환기 걸작까지 1500년을 아우르는 한국 미술의 정수를 담은 것으로 평가된다. 다음 달 1일 폐막까지 누적 관람객은 6만5000명에 이를 것으로 추산된다. NMAA에서 선보인 한국 미술전 중 역대 최대 규모다. 이건희 컬렉션 해외 순회전은 오는 3월 미국 시카고미술관, 9월 영국 런던의 영국박물관에서도 진행될 예정이다.
앞서 삼성은 2021년 4월 이 선대회장이 평생 모은 소장품 중 예술성과 사료적 가치가 높은 미술품 2만3000여점을 국립중앙박물관 등에 기증했다. 2021~2024년 국내에서 35차례 순회 전시회가 열려 누적 350만명이 관람했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
