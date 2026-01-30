‘국민성장펀드 1호’ 신안우이 해상풍력… 7500억 장기 대출
3분기 집행… 은행도 5440억 지원
수익성 의문… 기관 피해 우려 여전
운용 원칙·위험 분담 구조도 불투명
이재명정부의 핵심 금융정책인 국민성장펀드 1호 지원 사업으로 ‘신안우이 해상풍력 프로젝트’가 선정됐다. 전남 신안 우이도 남측 해상에 15㎿급 해상풍력발전기 26기를 설치·운영하는 이 사업에 7500억원 규모의 자금이 장기 대출 방식으로 공급될 예정이다. 재생에너지 전환과 지역균형 발전을 위한 선택이지만 사업 수익성에 따라 산업은행과 한국중부발전 등 공공기관의 피해가 커질 수 있다는 우려도 나온다.
금융위원회는 29일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 신안우이 해상 풍력 발전사업에 첨단전략산업기금 7500억원을 선·후순위 장기(18~19년 만기) 대출로 지원하는 안건을 의결했다. 앞서 정부는 총 150조원 규모의 국민성장펀드 조성을 통해 반도체·인공지능(AI) 등 첨단전략산업 관련 인프라에 투자한다는 방침을 밝혔다. 첨단전략산업기금 75조원에 더해 민간 자금 75조원을 유치하겠다는 구상도 내놨다.
산업 간 파급효과가 크면서 상징성도 높은 ‘범부처 메가프로젝트’를 중점적으로 지원하는 것이 국민성장펀드의 특징이다. 금융위는 지난달 한국형 엔비디아 육성을 포함한 국민성장펀드 1차 메가프로젝트를 발표했는데, 이 가운데 대규모 해상풍력 사업에 처음으로 자금 공급이 결정됐다.
이 사업을 통해 발전 용량 390㎿의 대규모 해상 풍력 발전소가 건설되고, 매년 약 36만 가구가 쓸 수 있는 전기를 생산하게 된다. 발전소는 2029년까지 약 3년의 건설 기간을 거쳐 본격적으로 가동된다. 총사업비는 3조4000억원 수준인데, 이 가운데 첨단기금이 장기 대출 지원으로 참여하게 된다. 3분기부터 본격적인 자금 집행이 이뤄질 전망이다.
은행권도 본격 참여한다. 산업은행과 KB·신한·하나·우리·NH농협은행 등 은행권이 공동 조성한 미래에너지펀드가 신안우이 프로젝트에 총 5440억원을 지원한다. 구체적으로 2040억 원은 출자, 3400억 원은 후순위 대출로 지원될 전망이다.
금융위는 해상풍력을 시작으로 국가 AI 컴퓨팅 센터 건설을 비롯한 나머지 6개 메가프로젝트에도 자금을 추가 공급할 방침이다. 7개 프로젝트 가운데 4개가 비수도권에 위치하고, 펀드 투입 금액 기준으로 절반 이상을 지방에 배치하는 방식으로 지역균형발전도 강화하게 된다.
금융위 관계자는 “신안우이 해상풍력 투자는 향후 반도체·AI·에너지 분야 등 미래산업 생태계 전반으로 확산되는 계기가 될 전망”이라며 “국민성장펀드는 민간이 감당하기 어려운 길고 위험이 큰 투자에 정책자금을 투입해 첨단산업 성장을 견인하는 역할을 할 것”이라고 말했다.
다만 국민성장펀드를 둘러싼 우려도 여전하다. 만약 지원하는 사업의 수익성이 크지 않을 경우 자금을 집행한 공공기관과 민간 은행 모두 피해가 커질 수 있기 때문이다. 산업은행을 앞세운 정책자금에 민간 75조원 매칭을 요구하면서도 운용 원칙과 위험 분담 구조 등이 불투명해 관치금융 논란이 불거질 수 있다는 지적도 있다.
안동현 서울대 경제학부 교수는 “사업이 실패할 가능성이 있으면 국민성장펀드가 아닌 공적자금을 투자해야 하는데 재생에너지가 얼마나 수익성이 있는지는 의문”이라며 “국민성장펀드는 공공과 민간이 함께 하는 하이브리드 방식인데, 지원 전에 이 펀드로 지원하는 게 맞는 사업인지 명확히 따져봐야 한다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
