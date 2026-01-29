로봇 막겠다는 노조에… 李 “거대한 수레 못 피해”

로봇 막겠다는 노조에… 李 “거대한 수레 못 피해”
“어차피 올 세상, 빨리 적응해야”
이재명 대통령은 최근 현대차그룹 노동조합이 휴머노이드 로봇의 현장 투입에 반대하는 등 인공지능(AI)과 로봇의 노동 대체와 관련해 “흘러오는 거대한 수레를 피할 수 없다”고 말했다.
이 대통령은 29일 청와대에서 수석·보좌관회의를 주재하며 “증기기관과 기계가 도입됐을 때 기계파괴운동, 일자리 빼앗는다고 기계 부수자는 운동이 있었다”며 이같이 밝혔다. 이어 “기술을 익히고, 증기기관을 통제하고, 조정하고, 수리하는 기능에 빨리빨리 적응해야 한다”고 말했다.
이 대통령은 특히 현대차그룹 노조가 로봇 ‘아틀라스’의 현장 투입에 반발하는 데 대해 “진짜는 아니고 아마 투쟁 전략 전술의 일부일 것”이라고 내다봤다. 이어 “인공지능 로봇이 스스로 판단해서 데이터를 분석해 24시간 먹지도 않고, 불빛도 없는 깜깜한 공장에서 지치지 않고 일하는 세상이 곧 오게 돼 있다”며 “그러면 생산수단을 가진 쪽이 엄청난 부를 축적하고 대다수 사람은 일자리를 찾기 어려워질 것”이라고 지적했다.
이 대통령은 “인공지능이 할 수 없는 고도의 노동 일자리, 아니면 인공지능 로봇이 하지 않는 더 싼 노동으로 일자리는 양극화될 것”이라며 “어차피 올 세상이라면 우리가 미리 준비하고 대비해야 한다. 그런 문제에 대한 고민을 많이 했으면 좋겠다”고 강조했다.
이 대통령은 AI 시대에 발맞춘 기본사회 논의 필요성도 강조했다. 그는 “생산수단 소유나 생산 능력이 양극화되면 엄청난 사회적 문제가 될 것이고, 그에 대응하는 사회 시스템, 기본사회는 반드시 준비해야 한다”며 “너무 정치적으로 접근하지 말고, 기본사회에 관한 얘기도 진지하게 했으면 좋겠다”고 덧붙였다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사