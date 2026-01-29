한·미 관세 협상 복병 ‘온라인 플랫폼 규제법’에 與 비상

정부·여당의 입법 추진은 물론

쿠팡 국정조사 동력도 급격 하락

일각 법 실효성 재검토 목소리도

조현 외교부 장관이 29일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회 도중 물을 마시고 있다. 조 장관은 도널드 트럼프 미국 대통령의 한국 상호관세 25% 재인상 발표를 두고 “이런 것에 너무 깜짝 놀라 우리 스스로의 입장을 약화시킬 필요는 없다”고 밝혔다. 연합뉴스

정부·여당이 추진 중인 온라인 플랫폼 규제법(온플법)이 쿠팡 사태와 함께 한·미 간 관세 협상 복병으로 떠오르면서 더불어민주당에 비상이 걸렸다. 온플법 입법 추진은 물론 쿠팡 국정조사 동력마저 급격히 떨어지는 분위기다.



미국 측은 온플법에 특정 국적이나 기업을 명시하지 않더라도 실제로는 구글·애플·메타·아마존 등 미국 빅테크 기업을 겨냥한다고 본다. 최근 미 하원 세출위원회는 2026회계연도 예산안 부수 보고서에서 한국의 온플법 추진을 ‘해외에서의 미국 기술 기업에 대한 차별적 대우’로 명시하고 미 무역대표부(USTR)에 대응 방안을 보고하라고 요구했다.





미국 정부가 특히 예민하게 반응하는 대목은 온플법 중 사전 지정제와 수수료 상한 규정으로 전해졌다. 오세희 민주당 의원 등이 발의한 법안에 들어간 사전 지정제는 일정 기준을 충족한 플랫폼을 ‘지배적 사업자’로 미리 지정해 위법 행위 발생 이전부터 특정 행위를 선(先)규제하는 방식이다. 여기에 수수료 상한선을 제한하는 데 반발이 크다. 온플법 발의 의원실 관계자는 29일 “구글과 애플을 표적화하는 법안이라고 볼 수 없는데 미국이 ‘플랫폼’ 단어만 들어가면 견제하고 과도하게 엮는 것은 적절치 않다”면서도 “입법 과정에 의도하지 않았어도 (미국 측) 우려가 크다면 정무적 고려를 하면서 정부와도 의견을 교환하며 (입법을) 결정해야 할 것”이라고 말했다.



박기순 성균관대 중국대학원 교수는 이날 한국산업연합포럼 주최 포럼에서 “미국은 온플법을 자국 빅테크를 겨냥한 차별적 비관세 장벽으로 인식하면서 상응 조치 가능성을 재차 거론하고 있다”며 “특히 온플법상 ‘사전 지정제’가 자국 기업을 정조준하고 한·미 자유무역협정(FTA) 비차별 원칙을 훼손한다고 여긴다”고 말했다.



미국 측의 압박 강도는 세지고 있다. 스콧 베선트 재무장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 “그들(한국 국회)이 승인(ratify)할 때까지는 무역 협정은 없는 것”이라며 “무역 협정을 통과시키지 않은 것은 한국 의회다. 승인 전까지는 25% 관세가 적용될 것”이라고 말했다.



도널드 트럼프 대통령이 관세 인상을 전격 선언한 지 이틀 만에 김정관 산업통상부 장관은 워싱턴에 급파됐다. 김 장관은 “카운터파트인 하워드 러트닉 상무장관 등과 만나 우리 국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하고, 미국과의 협력·투자와 관련해서는 한국 정부의 (입장에) 변화가 없다는 내용을 충실히 잘 설명하려 한다”고 밝혔다.



미 일각에서 쿠팡 사태 대응을 문제 삼는 것과 관련해서는 “관세 같은 본질적인 이슈에 대해 영향을 주는 정도는 아니라고 생각한다”고 말했다. 조현 외교부 장관도 관훈클럽 토론회에서 “(쿠팡 사태와) 스스로 연계해 해석하는 것은 사실이 아닐 뿐만 아니라 스스로 미국과의 협상에서 협상의 위치를 낮게 만드는 것”이라고 밝혔다.



김혜원 천양우 기자, 워싱턴=임성수 특파원 kime@kmib.co.kr



