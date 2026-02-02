정성으로 인삼 솎고 말리면 AI·로봇이 홍삼 포장 척척
설 대목 앞둔 KGC인삼공사 정관장 원주공장 가보니
지난달 26일 강원도 원주시. KGC인삼공사의 정관장 원주공장은 주요 생산라인을 24시간 3교대로 가동하며 명절 수요에 대비하고 있었다. 파우치에 담긴 홍삼 제품들이 레일을 따라 쉼없이 이동했지만 공장 분위기는 비교적 차분했다. 분주하게 움직이는 사람들 대신 자동화 설비와 로봇이 생산라인을 채우고 있어서다.
2015년 준공된 원주공장은 홍삼농축액과 파우치·스틱형 액상 제품을 주력으로 생산하는 KGC인삼공사의 두 번째 제조 공장이다. 약 21만4000㎡(6만5000평) 부지에 들어선 이 공장에선 파우치 제품을 연간 최대 2억포, ‘에브리타임’으로 대표되는 스틱 제품은 6000만포까지 생산할 수 있다. 연중 최대 성수기인 설 연휴를 앞두고 이달 프리미엄 녹용 브랜드 ‘천녹’ 생산량은 지난해 월평균 대비 40%, 에브리타임 생산량은 79% 늘었다.
가을 수확철에만 가동되는 수삼처리동은 이날 멈춰 있었지만 공간엔 인삼 향이 배어 있었다. 계약재배지에서 수확된 인삼은 와류 수조에서 물의 회전력으로 세척을 거친 뒤 고압 살수로 다시 한번 이물질을 제거한다. 이후 크기와 중량별로 선별되는데 이는 찌고 말리는 데 필요한 압력과 온도가 서로 달라서다. 불그스름해진 인삼은 일광 건조장에서 약 보름 동안 자연풍과 자연광을 맞는다. 자동 개폐되는 천장 아래 직원들이 직접 인삼을 뒤집고 솎아내면 수분 함량이 20% 이하로 낮아진다.
위생 복장을 갖추고 충전 공정 단계로 들어서자 천장 파이프를 따라 내려온 홍삼액이 노즐을 통해 충전되고 있었다. 상단부 봉합까지 마친 제품은 엑스레이 이물질 검사와 인공지능(AI) 검사를 거친다. 정상 제품과 불량 제품을 학습한 AI 장비가 누액이나 미세한 찌그러짐 같은 외관 불량을 자동으로 감지·판별하는 방식이다. 문제가 없으면 모니터에 ‘OK’ 사인이 떴다.
포장 공정에선 ‘거미 로봇’으로 불리는 델타 로봇이 시선을 끌었다. 눈 역할을 하는 비전 장비가 파우치 위치를 인식하면 로봇이 이를 집어 지정된 칸마다 정해진 개수만큼 적재했다. 박스 포장을 마친 제품은 다시 한 번 중량 검사를 거친다. 이후 소비자 민원이 발생할 경우 일련번호를 조회해 포장시 중량 기록을 확인할 수 있어 이른바 ‘블랙 컨슈머’ 대응도 가능하다.
원주공장은 기획 단계부터 스마트팩토리를 전제로 설계됐다. 조찬기 원주공장장은 “과거엔 포장 공정 하나만에도 오전·오후반으로 나눠 50명 가까운 인력이 필요했지만 지금은 로봇 몇 대가 그 역할을 대신하고 있다”며 “생산성이 좋아졌고 사람 컨디션에 따른 에러가 발생하지 않는 장점이 있다”고 설명했다. 공장장실에서는 각 생산라인의 가동 현황과 목표 생산량, 충전 정확도, 온·습도 데이터까지 실시간으로 확인할 수 있었다. 그는 “아침마다 데이터를 보고 어떤 개선 여지가 있는지를 살핀다”며 “기존 부여공장 자동화도 퇴직 인원에 맞춰 진행 중으로 강제적인 인력 감축은 하지 않으려 한다”고 덧붙였다.
KGC인삼공사는 재배지 선정 단계부터 토양 관리에 2년, 인삼을 재배하는 6년을 거쳐 최종 제품 출하까지 8년 동안 7회의 안전성 검사를 실시한다. 제조 시설은 ‘클래스 1만’이하 수준으로 관리되는데 이는 세제곱 피트 당 0.5 마이크로미터 수준의 먼지가 1만개 이하로 유지된다는 뜻이다. 반도체 공장에 준하는 관리 수준이라는 설명이다. 조 공장장은 “고객과 신뢰는 한번 깨지면 끝난다는 생각이다. 우리의 경쟁력은 품질과 신뢰”라고 말했다.
원주공장은 생산기지이면서 동시에 정관장의 다음 단계를 준비하는 공간이기도 하다. 조 공장장은 “해외 소비자와 젊은 세대를 겨냥해 홍삼의 쓴맛을 줄인 제품 등을 시도하고 있다”며 “알약·이중 제형 등 소비자들이 좋아할 만한 형태로 제품을 다양화하고, 외국인들에게 홍삼을 알리는 데 힘쓸 것”이라고 말했다.
원주=신주은 기자 june@kmib.co.kr
