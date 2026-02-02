K뷰티 다음은 ‘K웰니스’… CJ올리브영 ‘올리브베러’ 1호점 개점
샐러드·닭가슴살·단백질 셰이크 등
헬스에서 더 나아간 웰니스 표방
광화문점 이어 강남역 2호점 계획
K뷰티를 성장시킨 CJ올리브영이 다음 무대로 K웰니스를 선택했다. 지난달 29일 서울 종로구 광화문역 인근 ‘올리브베러’ 1호점에 들어서자 샐러드와 단백질 쉐이크 등 웰니스 상품이 빼곡히 진열돼있었다. 샐러드·닭가슴살부터 수십종에 달하는 단백질 쉐이크까지 기존 올리브영 매장에선 찾아보기 어려웠던 제품들이 눈에 띄었다.
올리브영은 이날 서울 종로구 그랑서울에서 기자간담회를 열고 신규 웰니스 플랫폼 ‘올리브베러’를 소개했다. 이동근 올리브영 신성장리테일사업담당 경영리더는 “1999년 한국형 드럭스토어로 태어난 올리브영은 헬스·뷰티 사업을 산업으로 육성시키며 성장해왔다”며 “헬스를 웰니스로 진화시켜 파편화된 시장과 소비자 삶을 더 건강하게 만드는 건 올리브영이 가장 잘할 수 있는 일”이라고 말했다.
올리브베러는 ‘매일의 나아짐을 만드는 건강한 즐거움’을 표방한다. 추상적으로 인식돼 온 웰니스를 일상 속에서 실천 가능한 루틴으로 풀어낸 것이 특징이다. 1호점을 광화문에 연 것도 건강 관리에 관심이 높은 직장인 인구와 요가·헬스장 등 운동 인프라가 밀집한 지역 특성을 고려한 판단이다. 상반기 중 강남역 인근에 2호점을 열 계획이다.
매장은 약 430㎡(130평) 규모의 복층으로 구성됐다. 1층엔 샐러드·고단백 간편식과 건강기능식품, 단백질 제품을 배치해 바쁜 일상에서도 쉽게 웰니스를 실천할 수 있도록 했다. 2층은 이너뷰티·슬리밍·슬립뷰티 상품군과 에너지젤, 아로마테라피 등을 큐레이션했다. 차를 직접 맛볼 수 있는 체험 공간도 마련했다.
올리브영이 웰니스를 별도 플랫폼으로 확장한 배경엔 커지는 수요가 있다. 올리브영에 따르면 최근 10년간 웰니스 매출은 864%, 구매자 수는 507% 증가했다. 이 경영리더는 “고객 인식 대비 국내 시장은 아직 웰니스를 총체적으로 결합한 채널이 부재해 지속적인 실천과 소비에 있어 어려움을 느끼는 소비자가 많다”고 설명했다.
올리브영과의 차별점도 강조했다. 올리브영이 트렌드 중심의 뷰티 큐레이션이 강점이라면 올리브베러는 건강한 ‘먹기’를 중심으로 한 웰니스 라이프스타일을 제안한다는 설명이다. 타깃 소비자 역시 20~30대 여성 중심에서 건강에 관심이 높은 25~45세 남녀로 넓혔다.
올리브영은 올리브베러를 통해 K웰니스 시장의 저변을 넓힌다는 계획이다. 올리브영 관계자는 “K뷰티가 한국식 스킨케어 루틴과 소비 방식 자체를 문화로 만든 것처럼, 한국인이 어떻게 일상에서 웰니스를 실천하는지 보여주는 K웰니스 플랫폼으로 만들어나가겠다”고 말했다.
신주은 기자
