하나금융 ‘CEO 리스크’ 벗었다… 함영주 ‘채용 비리’ 대법원서 무죄
2028년 3월까지 임기 완주 가능
스테이블코인 등 사업 확장 추진
‘채용 비리’ 혐의로 약 8년간 재판을 받아온 함영주(사진) 하나금융지주 회장이 대법원에서 무죄 취지의 판결을 받았다.
대법원1부(주심 서경환 대법관)는 29일 함 회장의 업무 방해 및 남녀고용평등법 위반 혐의 사건의 선고 공판에서 업무 방해에 유죄를 선고했던 2심 판결을 깨고 돌려보냈다. 함 회장은 2016년 하나은행 공채 합숙 면접 전형에서 주요 거래처 사외이사의 아들 A씨가 불합격 대상자 명단에 오르자 인사부장 등과 공모해 점수를 조작, 합격하게 했다는 혐의로 기소됐다.
대법원은 함 회장이 인사부장과 부정 채용을 공모했다는 검찰의 근거가 부족하다고 봤다. ‘A씨의 이름을 인사부에 전달하는 행위’(단순 추천)와 ‘A씨를 합격시키기 위해 점수를 조작하라고 시키는 행위’(업무 방해)는 다르다는 것이다. 이런 판단은 함 회장이 “A씨를 무조건 합격시키라”거나 “점수를 조작해서라도 뽑으라”고 지시했다는 직접적인 증거가 나오지 않은 데 따른 것이다. 항소심은 함 회장의 전달 자체가 압박이 돼 인사부의 자율성이 침해됐다고 판단했다. 하지만 대법원은 인사부장 등이 함 회장의 의중을 살피기 위해 점수를 자발적으로 조정했을 가능성을 배제할 수 없다고 봤다.
다만 함 회장이 2015·2016년 하나은행 공채에서 남녀 채용 비율을 4대 1로 정해둬 남녀고용평등법을 위반한 혐의에 대해서는 유죄로 본 원심판결이 유지됐다. 이 혐의에 대한 선고는 벌금 300만원뿐이라 그는 2028년 3월까지 임기를 ‘완주’할 수 있게 됐다. 금융사지배구조법에서는 금융사 임원이 금고 이상의 형을 받은 경우에만 자격을 박탈한다. 파기 환송심 등의 절차가 남았지만 대법원 판결 취지에 따라 최종 무죄를 받거나 형량이 줄어들 가능성이 크다.
하나금융은 사업 확장에 적극 나설 것으로 예상된다. KB·신한을 포함한 3대 은행계 금융그룹 중 하나금융은 은행 자회사 의존도가 유독 높다. 때문에 이를 낮추기 위해 원화 스테이블 코인 발행이라는 신사업에 힘을 싣고 있다. iM금융과 BNK금융 SC제일은행 OK저축은행과 함께 컨소시엄을 꾸려 시장을 선점하기 위해 사업에 속도를 내는 중이다. 최근에는 보험업 포트폴리오를 강화하기 위해 예별손해보험(옛 MG손해보험) 인수전에도 발을 들였다.
하나금융은 입장문을 내고 “안정적인 지배 구조 속에서 금융 소외층을 살피고 생산적 금융과 포용금융을 확대하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
