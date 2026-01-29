헌재 “비례대표 의석 ‘3% 봉쇄조항’은 위헌”
군소정당 원내진출 가능성 커져
총선에서 정당 투표율이 3% 미만이면 비례대표 의석을 배분받지 못하도록 규정한 공직선거법의 ‘봉쇄조항’은 위헌이라는 헌법재판소 결정이 나왔다. 군소정당 원내 진출 가능성이 커졌다는 분석이 나온다. 헌재는 29일 공직선거법 189조 1항에 대해 재판관 7대 2 의견으로 위헌 결정을 선고했다. 이 조항은 총선에서 정당 득표율이 3% 이상이거나 5명 이상 지역구 의원 당선자를 배출한 정당에만 비례대표 의석을 배분토록 규정하고 있다. 군소정당 난립을 막기 위한 취지인데, 이른바 ‘봉쇄·저지 조항’으로 불렸다. 21·22대 총선에서 이 조항에 막혀 비례대표 의석을 배분받지 못한 군소정당 등은 2020년과 2024년 헌법소원을 제기했다.
헌재는 해당 조항에 대해 “우리 정치 현실에서는 새로운 정치세력의 원내 진입을 차단하고 거대정당의 세력만 강화하는 역할을 한다고 볼 수 있다”고 밝혔다. 이어 “유권자들이 작은 정당을 통해 국회 내에 목소리를 낼 수 있게 되면 정치적 효능감이 고양되고, 소수 정당으로 인해 정치적 의제의 다양성이 확보된다”고 덧붙였다.
봉쇄조항 폐지에 따른 군소정당 난립 우려도 크지 않다고 봤다. 22대 국회 기준 비례대표 의석은 전체 300석 중 46석에 불과하고, 이에 따라 1~2% 지지율로 확보할 수 있는 의석수도 제한적이라는 것이다. 지난 총선 정당 득표율을 기준으로 봉쇄조항이 없었다면 자유통일당(2.26%) 녹색정의당(2.14%) 새로운미래(1.70%)가 각각 1~2석을 확보할 수 있었던 것으로 나타났다.
다만 정형식·조한창 재판관은 반대의견을 냈다. 두 재판관은 “오늘날 극단주의 세력이 단순하고 강력한 메시지로 사회에 대한 분노와 불안을 자극하고 중도정당보다 빠르게 지지층을 결집하는 모습을 쉽게 볼 수 있다”며 “극단주의 세력이 의회에 진출하게 되면 그 활동이 크게 고무될 우려가 있다”고 밝혔다.
