시사 전체기사

헌재 “비례대표 의석 ‘3% 봉쇄조항’은 위헌”

입력:2026-01-29 19:04
공유하기
글자 크기 조정

군소정당 원내진출 가능성 커져


총선에서 정당 투표율이 3% 미만이면 비례대표 의석을 배분받지 못하도록 규정한 공직선거법의 ‘봉쇄조항’은 위헌이라는 헌법재판소 결정이 나왔다. 군소정당 원내 진출 가능성이 커졌다는 분석이 나온다. 헌재는 29일 공직선거법 189조 1항에 대해 재판관 7대 2 의견으로 위헌 결정을 선고했다. 이 조항은 총선에서 정당 득표율이 3% 이상이거나 5명 이상 지역구 의원 당선자를 배출한 정당에만 비례대표 의석을 배분토록 규정하고 있다. 군소정당 난립을 막기 위한 취지인데, 이른바 ‘봉쇄·저지 조항’으로 불렸다. 21·22대 총선에서 이 조항에 막혀 비례대표 의석을 배분받지 못한 군소정당 등은 2020년과 2024년 헌법소원을 제기했다.

헌재는 해당 조항에 대해 “우리 정치 현실에서는 새로운 정치세력의 원내 진입을 차단하고 거대정당의 세력만 강화하는 역할을 한다고 볼 수 있다”고 밝혔다. 이어 “유권자들이 작은 정당을 통해 국회 내에 목소리를 낼 수 있게 되면 정치적 효능감이 고양되고, 소수 정당으로 인해 정치적 의제의 다양성이 확보된다”고 덧붙였다.

봉쇄조항 폐지에 따른 군소정당 난립 우려도 크지 않다고 봤다. 22대 국회 기준 비례대표 의석은 전체 300석 중 46석에 불과하고, 이에 따라 1~2% 지지율로 확보할 수 있는 의석수도 제한적이라는 것이다. 지난 총선 정당 득표율을 기준으로 봉쇄조항이 없었다면 자유통일당(2.26%) 녹색정의당(2.14%) 새로운미래(1.70%)가 각각 1~2석을 확보할 수 있었던 것으로 나타났다.

다만 정형식·조한창 재판관은 반대의견을 냈다. 두 재판관은 “오늘날 극단주의 세력이 단순하고 강력한 메시지로 사회에 대한 분노와 불안을 자극하고 중도정당보다 빠르게 지지층을 결집하는 모습을 쉽게 볼 수 있다”며 “극단주의 세력이 의회에 진출하게 되면 그 활동이 크게 고무될 우려가 있다”고 밝혔다.

정현수 기자 jukebox@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독]“자필서명 없다” 감사원에조차 거절당한 신안 염전 피해자들
박지원 “목포~해남 교량·해저터널, ‘이해찬’ 이름 붙이자”
“다른 남자 만난다” 80대 노인 살해 후 시신 훼손, 70대 징역 30년
일반인 예능의 그늘… 반복되는 사생활 논란에 ‘검증 부실’ 도마 위
제헌절, 올해부터 ‘빨간날’…국회 본회의 통과
정부, 수도권 도심에 6만 가구 공급… 판교 신도시 2개 규모
“코스피 5000? 말이 되나” 조롱하다 역풍…체면 구긴 스타 유튜버
장동혁 국힘 지도부, 한동훈 ‘제명’ 징계 의결
국민일보 신문구독