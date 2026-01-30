LG엔솔 ‘ESS 성과’ 영업익 133.9%↑
“올해 ESS 생산능력 2배 이상 확대”
LG에너지솔루션이 새로운 먹거리로 부상한 에너지저장장치(ESS) 호조에 힘입어 지난해 130% 이상의 영업이익 상승률을 기록했다. 올해는 ESS 생산 능력을 2배로 확대하고, 매출도 지난해 대비 최대 20% 성장을 목표로 잡았다.
LG에너지솔루션은 연결 기준 지난해 영업이익이 1조3461억원을 기록해 전년 대비 133.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다. 매출은 전년 대비 7.6% 감소한 23조6918억원을 나타냈다. 지난해 4분기만 보면 매출액은 6조1415억원으로 전 분기 대비 7.7% 증가했지만, 1220억원의 영업손실을 기록했다.
전기차 캐즘(일시적 수요 정체)을 ESS 실적으로 만회하는 구조였다. 이창실 최고재무책임자(CFO)는 “지난해 여러 정책 변화로 전기차 수요 환경이 전반적으로 위축되면서 매출이 감소했다”며 “영업이익은 고수익 제품 위주의 판매 전략과 북미 ESS 생산 본격화로 증가했다”고 설명했다.
LG에너지솔루션은 올해 ESS 설치량이 지난해 대비 40% 이상 빠르게 느는 등 글로벌 ESS 시장이 본격적인 성장 국면에 진입할 것으로 전망했다. 이에 맞춰 생산 능력을 현 수준의 2배 이상인 60기가와트시(GWh)로 끌어올린다는 계획이다. 수주 목표는 90GWh 이상으로 잡았다.
로봇 등 신사업 진출에도 속도를 낸다. 특히 로보틱스 사업 관련해 휴머노이드, 사족보행 등 주요 고객사 6곳 이상을 확보했다고 밝혔다. 김동명 LG에너지솔루션 사장은 “포트폴리오 리밸런싱, 운영 효율화 등 그동안의 노력을 실질적 성과로 구체화하고, 치열한 집중을 통해 기회를 성과로 만들어 나갈 것”이라고 말했다.
