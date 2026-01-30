최대 매출에도 웃지 못한 현대차… 관세 부담에 영업익 급감
현대차·기아 합산 20.5兆… 23.6%↓
관세 비용 7兆 웃돌아… 실적 직격탄
美, 재인상 예고… 수익성 회복 난망
현대자동차와 기아가 나란히 역대 최대 매출 기록을 세웠으나 웃지 못했다. 미국 수출 물량에 부과된 관세 비용이 현대차만 4조원을 넘고, 기아를 합치면 7조원을 웃돌면서 영업이익이 큰 폭으로 줄었기 때문이다. 회사는 올해도 미국 관세 부담이 지난해와 비슷한 수준으로 이어질 것으로 보고 있어 실적 개선을 장담하기 어려운 상황이다.
현대차·기아는 29일 지난해 연간 실적을 발표하고, 합산 매출 300조3954억원으로 역대 최대치를 기록했다고 밝혔다. 반면 합산 영업이익은 20조5060억원으로 전년 대비 23.6% 감소했다. 미국발 관세 비용이 실적에 직격탄으로 작용했다.
회사별로 보면 현대차의 지난해 미국 관세 비용은 약 4조1100억원에 달했다. 같은 기간 기아의 관세 비용도 3조930억원으로 집계돼 현대차·기아 합산 관세 부담은 7조2030억원에 이른다. 이승조 현대차 재경본부장(부사장)은 이날 콘퍼런스콜에서 “관세율이 지난해 11월 1일부터 15%로 인하됐지만, 4분기에 25% 관세율이 적용된 재고가 판매되면서 인하 효과가 제한적이었다”며 “그럼에도 3분기에 이어 선제적인 컨틴전시 플랜을 적극적으로 시행해 관세의 부정적인 영향을 약 60% 만회했다”고 말했다. 현대차의 지난해 4분기 관세 비용은 1조4610억원으로, 3분기(1조8212억원)보다 줄었지만, 부담은 여전히 컸다. 올해 연간 관세 부담은 지난해와 유사할 것으로 내다봤다.
기아도 사정은 다르지 않다. 전날 실적을 발표한 기아는 관세 등의 영향으로 영업이익(9조781억원)이 전년 대비 28.3% 감소했다. 김승준 기아 재경본부장(전무)은 콘퍼런스콜에서 “올해는 미국 물량이 늘어나면서 지난해 5월부터 냈던 관세 부담이 올해 기준 약 3조3000억원에서 3조5000억원 수준으로 예상된다”고 말했다.
그럼에도 차량 판매는 호조를 보였다. 현대차와 기아의 지난해 글로벌 판매량은 727만4262대다. 현대차는 413만8389대로 전년 대비 0.1% 감소했지만, 미국 시장에서는 다변화된 스포츠유틸리티차(SUV) 라인업과 하이브리드차 판매 증가에 힘입어 전년 대비 1.9% 증가한 100만6613대를 기록했다. 창사 이래 처음으로 미국 연간 도매 판매량 100만대를 돌파했다. 기아는 전년 대비 1.5% 증가한 313만5873대를 판매하며 역대 최대 판매 기록을 세웠다.
업계에서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 자동차 관세를 다시 25%로 인상할 수 있다는 입장을 내비친 상황에서 관세 정책 불확실성이 단기간에 해소되기 어렵다고 보고 있다. 이에 따라 현대차·기아의 수익성 회복 속도 역시 제한적일 것이라는 관측이 나온다.
현대차는 미래 기술 투자에 대한 설명도 곁들였다. 이 부사장은 “CES에서 발표한 것과 같이 휴머노이드의 메타플랜트 아메리카 PoC(개념증명)는 지난해 말부터 진행되고 있다”고 밝혔다. PoC는 실제 생산 현장에서 제어 데이터와 작업 가능성을 검증하는 단계다. 스마트카 데모카(시험 차량)에 대해서는 “모델을 올해 안으로 만들고 있다”며 “빠르면 하반기에 출시될 것으로 보이고, 소량 모델을 제작해 진행할 계획이다. 올해 말이면 스마트카 데모카가 투입될 것”이라고 설명했다.
