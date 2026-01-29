[단독] ‘차명 후원’ 김경 최측근은 후원회 회계 책임자… 지시 있었나
경찰, 김 전 시의원 4차 소환
가족 법인 직원 차명 후원 의혹도
‘황금 PC’ 확보한 警 수사망 확대
김병기 업무방해 혐의 쿠팡 압색
김경 전 서울시의원이 2023년 강서구청장 보궐선거를 앞두고 자신의 후원회 회계 책임자 이름으로 더불어민주당 중진 의원에게 차명 후원을 한 것으로 파악됐다. 고액 후원에 김 전 시의원의 지시가 있었을 가능성이 커지는 상황이다. 경찰은 29일 김 전 시의원을 피의자 신분으로 불러 네 번째 조사에 나섰다.
진종오 국민의힘 의원실이 중앙선거관리위원회에서 받은 자료와 국민일보 취재를 종합하면 김 전 시의원의 최측근 A씨(55)는 김 전 시의원의 후원회 회계 책임자다. 회계 보고서에 A씨의 직인이 찍혀 있고, 후원회 연락망에는 A씨 전화번호 일부가 입력돼 있다. A씨는 2023년 7월 민주당 중진 의원에게 500만원을 후원했는데, 김 전 시의원이 A씨 명의로 차명 후원을 했다는 의심이 가능하다.
A씨는 이달 초 김 전 시의원의 미국 CES 출장에 함께 다녀온 인물이다. 출장 과정의 실무 조율 또한 그가 맡은 것으로 전해졌다. A씨는 김 전 시의원 가족 일가가 출연한 사회복지법인의 이사도 맡고 있다. 일각에서는 그가 김 전 시의원 일가의 재무 관리를 맡아왔다는 의혹도 제기한다. 두 사람은 2023년 3월 서울대 공대 미래융합기술최고위과정(FIP)에서 만난 것으로 추정된다.
다만 A씨는 이 같은 의혹에 입장을 내놓지 않고 있다. 김 전 시의원 지시로 차명 후원을 했는지 묻는 국민일보의 연락에도 답하지 않았다.
강선우 무소속(전 민주당) 의원 공천헌금 의혹에서 시작된 김 전 시의원의 정치권 로비 의혹은 연일 일파만파 확산하고 있다. 최근에는 그가 가족이 운영 중인 법인 직원의 이름을 빌려 차명 후원을 했다는 의혹이 제기됐다. ‘급여’ ‘수고비’ 명목으로 직원들에게 송금한 후 착오가 있었다며 차액을 특정 계좌에 이체할 것을 요청하는 방식이었던 것으로 전해졌다.
김 전 시의원은 이날 경찰의 4차 소환조사에 출석하며 “국민 여러분께 심려를 끼쳐서 너무 죄송하다. 제가 지금 할 수 있는 것은 조사에 성실히 임하는 것뿐이라고 생각한다”고 말했다. 다만 강 의원 외 다른 의원에게 후원한 적이 있는지 등을 묻는 말에는 답하지 않았다.
경찰도 김 전 시의원의 전방위 로비 정황이 담긴 이른바 ‘황금 PC’를 확보한 후 수사망을 확대하는 모양새다. 해당 PC에는 김 전 시의원이 강서구청장 보궐선거 출마를 위해 민주당 의원들과 접촉을 시도하거나 공천헌금 전달을 논의하는 정황이 담긴 녹취 파일이 저장된 것으로 알려졌다. 경찰은 서울시의회에서 지난 21일 해당 PC를 임의 제출받았다.
한편 경찰은 이날 김병기 무소속(전 민주당) 의원의 업무방해 혐의와 관련해 서울 송파구 쿠팡 본사와 서초구 쿠팡 사회공헌위원회 등 2곳을 압수수색했다. 김 의원은 쿠팡에 취업한 전 보좌관에 대한 인사 불이익을 요구한 의혹을 받는다.
권민지 임송수 기자 10000g@kmib.co.kr
