포스코홀딩스, 지난해 영업익 15.7% 줄어
철강·LNG 버팀목 삼아 수익성 방어
포스코홀딩스가 연결기준 지난해 매출 69조950억원, 영업이익 1조8270억원을 기록했다고 29일 밝혔다. 매출은 전년 대비 5%, 영업이익은 15.7% 각각 감소했다.
이차전지 소재 부문의 초기 가동 비용과 건설 부문의 일회성 손실 비용 등이 반영된 영향이다. 포스코홀딩스는 다만 전 세계적인 경기 둔화와 보호무역주의 확대 속에서도 철강과 액화천연가스(LNG) 사업의 견조한 수익을 기반으로 단기 수익성을 방어했다고 설명했다.
철강 부문의 경우 포스코 별도 기준 매출액 35조110억원을 기록했다. 전년 대비 약 6.8% 줄었다. 반면 영업이익은 에너지 효율 극대화 등 구조적 원가 혁신에 따른 수익성 개선 효과로 전년 대비 20.8% 증가한 1조7800억원을 나타냈다.
이차전지 소재 부문은 포스코퓨처엠이 리튬 가격 약세에도 전년 수준의 수익성을 유지했다. 다만 포스코아르헨티나 등 2024년 말에 준공된 신규 공장들이 상업 생산을 개시하면서 초기 가동비용이 선제적으로 반영돼 연결 영업이익이 줄어들었다. 포스코홀딩스는 가동 안정화에 따라 수익성 하락 요인을 빠르게 해소한다는 계획이다.
인프라 부문에서는 포스코인터내셔널이 호주 세넥스에너지 LNG 증산, 인도네시아 팜 기업 인수 등 밸류체인 확장으로 견조한 이익을 유지했다. 포스코이앤씨는 플랜트 등 수주 확대에도 불구하고 공사 중단에 따른 일회성 손실 비용이 반영되며 적자폭이 확대됐다.
포스코홀딩스는 올해 철강 및 LNG 사업의 안정적 수익과 리튬 상업생산 개시 등에 힘입어 실적 반등을 기대하고 있다. 2024년부터 시작한 저수익·비핵심자산에 대한 구조개편 기간은 2028년까지 연장하고 총 2조8000억원의 현금을 창출해 성장 투자의 재원을 마련한다는 계획이다.
