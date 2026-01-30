전북도, 제3금융중심지 지정신청서 제출
금융위와 사전협의 절차 마무리
지정 여부, 이르면 6월 결정될 듯
전북특별자치도가 제3금융중심지 지정 신청서를 금융위원회에 제출했다.
전북도는 29일 금융위원회와 제3금융중심지 신청 관련 사전 협의를 마무리하고 ‘금융중심지 지정 신청서’를 공식 제출했다고 밝혔다. 금융중심지 지정은 ‘금융중심지의 조성 및 발전에 관한 법률’에 따라 금융위원회와 협의 후 신청하게 돼 있다. 제1금융중심지는 서울 여의도, 제2금융중심지는 부산 문현이다.
도는 당초 지난해 말 신청을 목표로 했다. 하지만 금융위가 개발계획의 구체성과 실행 구조 보완을 요구하면서 늦춰졌다. 금융위는 자산운용 중심 금융도시로서의 비전과 함께 금융산업 진흥기관 설립 계획, 관련 법적 근거, 인허가 절차 등을 더 명확하게 제시할 필요가 있다는 의견을 낸 것으로 알려졌다.
금융위는 신청서 접수 이후 평가 지표 마련과 평가위원회 구성을 거쳐 심사를 진행할 예정이다. 지정 여부는 이르면 오는 6월 결정될 전망이다.
도는 전북혁신도시와 만성지구 일대 약 3.59㎢를 중심업무·지원업무·배후주거 지구로 구분해 자산운용·농생명 특화 금융중심지로 육성하는 개발 계획을 마련했다. 국민연금공단 기금운용본부가 위치한 점을 핵심 경쟁력으로 내세워 자산운용사, 금융지원기관, 전문인력 집적을 유도하겠다는 구상이다. 다만 지역 자산운용 생태계가 충분히 형성되지 못했다는 지적은 꾸준히 제기돼 왔다. 전주에는 국내외 금융기관 16곳이 진출해 있지만, 대부분 정보 전달과 수탁 업무 위주의 연락사무소 수준에 머물러 있다.
이런 가운데 국내 주요 금융그룹의 전북혁신도시 거점 확대 움직임은 금융중심지 지정 추진에 긍정적 요인으로 작용하고 있다. KB금융그룹은 전북혁신도시에 증권·자산운용·은행·손해보험 계열사가 참여하는 금융타운을 조성해 약 250명의 임직원을 상주시킬 계획이다. KB자산운용 전주사무소는 종합자산운용사 가운데 전북혁신도시에 들어서는 첫 사례다.
신한금융그룹도 전북혁신도시에 자산운용·자본시장 기능을 중심으로 한 금융 허브를 구축할 계획이다. 현재 은행·증권·자산운용 계열사 인력 130여명이 전주에 상주하고 있으며 향후 근무 인원은 300명 이상으로 확대될 전망이다.
도는 금융중심지로 지정될 경우 법인세·소득세 감면, 금융 전문 인력 양성 지원, 이전·신설 금융기관에 대한 설치·운영 지원 등의 제도적 기반을 활용해 금융 생태계 조성에 속도를 낼 전망이다. 전북도 관계자는“사전 협의 과정에서 제기된 보완 사항을 반영해 실행력 있는 계획을 담아 신청서를 제출했다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
