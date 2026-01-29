중앙지검 차장검사 전원 교체… 1차장에 안동건·4차장 이승형
공소청 전환 앞두고 중간간부 인사
법무부가 오는 10월 공소청 전환에 초점을 맞춰 ‘검찰의 허리’인 중간간부(차장·부장검사) 등에 대한 대규모 인사를 29일 단행했다. 전국 최대 청인 서울중앙지검의 차장검사들은 전원 교체됐고, 법무부·대검찰청의 주요 보직자들도 대거 물갈이됐다.
법무부는 고검검사급(차장·부장검사) 검사 569명, 일반검사 358명에 대한 대규모 전보 인사를 시행했다. 부임 일자는 고검검사급 검사가 다음 달 4일, 일반검사가 다음 달 9일이다. 법무부는 “올해 10월 공소청 전환을 앞두고 국민을 위한 검찰개혁을 충실히 준비하기 위해 검찰 조직을 새롭게 정비했다”고 밝혔다.
서울중앙지검 최선임 차장인 1차장에는 안동건 대검 반부패1과장이 새로 임명됐다. 2차장은 김태헌 부산동부지청 차장, 공안 사건을 전담하는 3차장은 김태훈 법무부 대변인이 각각 보임됐다. 반부패수사부 등 직접수사 부서를 지휘하는 4차장은 이승형 대구지검 2차장이 맡는다.
기존 차장단은 모두 교체됐다. 장혜영 2차장은 지난 22일 고위간부 인사에서 검사장(대검 과학수사부장)으로 승진했다. 최재아 1차장은 안양지청장, 박준영 3차장은 인천지검 1차장, 이준호 4차장은 고양지청장으로 수평 이동했다. 검사장 승진 코스로 꼽히는 수도권 주요 지청장·차장검사 보직에 해당한다.
대검 반부패기획관은 안창주 대검 반부패2과장, 공공수사기획관은 서영배 수원지검 형사1부장, 형사선임연구관은 신승희 전주지검 형사1부장, 형사정책담당관은 나영욱 대검 범죄수익환수과장이 보임됐다. 법무부 대변인은 최태은 서울중앙지검 형사7부장, 대검 대변인은 최순호 안양지청 차장, 서울중앙지검 공보담당관은 남철우 대검 범죄정보1담당관이 각각 임명됐다.
