국립대병원, 논의 20년만에 교육부→ 복지부 관할로

지역 거점 의료기관으로 역할 정립

서울대병원은 제외… 추후 추가 논의

연합뉴스

서울대병원을 제외한 전국 국립대병원과 국립대치과병원의 소관 부처가 교육부에서 보건복지부로 이관됐다. 국립대병원에 대한 교육·연구 기능보다 지역 거점 의료기관으로 역할을 재정립하려는 정부 구상에 탄력이 붙게 됐다.



교육부와 복지부는 29일 국회 본회의에서 ‘국립대학병원 설치법’과 ‘국립대학치과병원 설치법’ 일부 개정안이 통과됐다고 밝혔다. 이번 개정안은 강원대병원 경북대병원 경상국립대병원 부산대병원 전남대병원 전북대병원 제주대병원 충남대병원 충북대병원 등의 관리·감독 부처를 교육부에서 복지부로 변경하는 내용이다.



이에 따라 정관 변경과 이사장, 병원장, 감사 임명권 등이 복지부 장관으로 이관된다. 정부는 ‘서울대병원 설치법’에 따라 운영되는 서울대병원의 경우 교육부 소관으로 남기되 추후 논의를 거쳐 복지부 이관을 검토하기로 했다. 이번 개정안은 국무회의 상정·의결을 거쳐 공포될 예정이다. 개정안은 공포 6개월 뒤 시행된다.



복지부는 “국정과제인 ‘지역·필수·공공의료 강화’를 뒷받침하기 위한 법률 개정으로, 지역의 환자가 믿고 찾을 수 있는 거점병원 육성의 첫걸음”이라고 설명했다.



정부는 2005년부터 국립대병원 소관 부처 이관을 추진해 왔다. 참여정부에서 시작해 문재인·윤석열정부도 복지부 이관을 추진했지만 국립대병원과 소속 의대 교수 등의 반발로 번번이 미뤄졌다.



국립대병원과 소속 교수들은 정부 규제가 강화되고 교육과 연구 기능이 축소된다는 반대 논리를 폈다. 하지만 환자단체와 시민단체들은 복지부로 이관해야 인력과 예산, 정책이 유기적으로 작동하는 ‘지역 완결적 의료체계’가 가능해진다는 입장이었다.



정부는 ‘국립대병원 종합적 육성 방안’을 올 상반기 내로 마련키로 했다. 우수 인력 확보, 인프라 첨단화, 교육·연구 투자 확대, 안정적 재정 기반 마련, 필수의료 컨트롤타워 역할 강화 등이 담길 예정이다. 국립대병원 첨단 치료 장비에 올해 812억원을 투자하고, 142억원을 들여 인공지능(AI) 기반 진료 시스템 활용도 지원한다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



