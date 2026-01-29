“요지에 주택 공급 집중한 건 긍정적… 집값 진정시킬지는 의문”

부동산 시장 전문가들 평가

“올 착공 예정 11만호 많은 물량

계획 좋지만 중요한 건 실행력

정부가 주택 공급 대책을 발표한 29일 경기도 과천시 과천역 인근 아파트 단지 모습. 이번 대책에 대해 물량과 입지를 놓고 긍정적인 평가가 있는 반면, 상승하는 서울 집값을 잡기에는 역부족이라는 전망도 나오고 있다. 연합뉴스

정부가 29일 내놓은 주택 공급 대책을 두고 시장의 평가는 엇갈렸다. 물량과 입지를 긍정적으로 평가하는 시각이 있는 반면 목표는 제시됐지만 급등하는 집값을 떨어뜨리기에는 역부족이란 진단도 동시에 나왔다.



시장 전문가들은 일단 이번 대책이 수도권 핵심 요지에 집중된 것을 높이 평가했다. 남혁우 우리은행 WM영업전략부 연구원은 “‘서울 핵심지 알짜배기 대방출’이라 평가할 만하다”면서 “용산을 지목한 것 자체가 ‘앵커링’ 효과가 있다. 수요자들이 원하는 물량이자 입지”라고 말했다. 서울 핵심지에서도 실제 공급이 나온다는 걸 시장에 보여주는 효과와 함께 집 살 시점을 일단 미루게 만드는 신호가 된다는 설명이다.



이번에 발표된 올해 착공 물량 11만1000가구 자체는 상당한 수준이라는 평가다. 다만 이는 지난해 9월 정부가 내놓은 ‘5년간 135만 가구(연간 27만 가구) 착공’ 목표치와는 거리가 있다. 남 연구원은 “서울시 10년 평균 1년 입주 물량이 3만5000가구 전후다. (앞선 목표치와 차이가 있을지라도) 착공 물량 관점에서 11만 가구는 많은 물량”이라고 봤다. 권대중 한성대 일반대학원 경제·부동산학과 석좌교수는 “애초 135만 가구면 분당을 14~15개 만들어야 하는 물량”이라면서 “계획은 좋지만 실천이 중요하다”고 말했다.



다만 11만 가구가 넘는 물량 공급을 실행하는 자체가 단기적으로도 쉽지 않을 것이란 우려도 나왔다. 익명을 요구한 한 전문가는 “공급이라는 게 공공에서만 주도하기보다 민간과의 투트랙이 필요한데, 그걸 어떻게 할지가 구체적으로 나와있지 않다”고 평가했다. 그는 “민간 정비사업의 재건축초과이익환수제 또는 원주민 이주 등이 누적돼 공급이 부족해지는 경우가 있는데, 이런 문제를 어떻게 타개할지에 대한 정책적 가이드라인이나 물량 예상은 발표에서 빠져 있다”고 꼬집었다.



이번 대책이 오름세인 서울 부동산 시장을 진정시킬지에도 회의적인 견해가 많다. 권 교수는 “시장은 기다려주지 않는다”고 말했다. 그는 “(이번 대책의 메시지는) ‘진짜 공급할 테니 기다리라’는 것”이라면서 “그러나 착공 물량이라 해도 사업이 끝날 때까지 3~4년 내지 4~5년이 걸린다. 시장에 당장 미치는 영향은 크지 않다”고 잘라 말했다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장도 “단기적으로 공급 기대가 가격을 억누를 수 있다”면서도 “집값을 떨어뜨리는 수준까지 기대하긴 어렵다”고 했다.



일각에선 용산처럼 활용 여지가 많은 지역을 대규모 주택공급 대상지로만 활용하는 것에 대한 우려도 나왔다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “용산은 주거지로는 물론 중심업무지구로서의 미래가치도 상당히 높다”며 “도시 경쟁력 강화라는 목적과 당장의 서울 내 주택 공급이라는 목표가 상충할 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “유휴부지를 기반으로 하는 주택 공급은 장기간 지속되기 어렵다”며 “장기적으로는 도심정비사업 등과 연결되는 큰 그림이 필요하다”고 덧붙였다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 29일 내놓은 주택 공급 대책을 두고 시장의 평가는 엇갈렸다. 물량과 입지를 긍정적으로 평가하는 시각이 있는 반면 목표는 제시됐지만 급등하는 집값을 떨어뜨리기에는 역부족이란 진단도 동시에 나왔다.시장 전문가들은 일단 이번 대책이 수도권 핵심 요지에 집중된 것을 높이 평가했다. 남혁우 우리은행 WM영업전략부 연구원은 “‘서울 핵심지 알짜배기 대방출’이라 평가할 만하다”면서 “용산을 지목한 것 자체가 ‘앵커링’ 효과가 있다. 수요자들이 원하는 물량이자 입지”라고 말했다. 서울 핵심지에서도 실제 공급이 나온다는 걸 시장에 보여주는 효과와 함께 집 살 시점을 일단 미루게 만드는 신호가 된다는 설명이다.이번에 발표된 올해 착공 물량 11만1000가구 자체는 상당한 수준이라는 평가다. 다만 이는 지난해 9월 정부가 내놓은 ‘5년간 135만 가구(연간 27만 가구) 착공’ 목표치와는 거리가 있다. 남 연구원은 “서울시 10년 평균 1년 입주 물량이 3만5000가구 전후다. (앞선 목표치와 차이가 있을지라도) 착공 물량 관점에서 11만 가구는 많은 물량”이라고 봤다. 권대중 한성대 일반대학원 경제·부동산학과 석좌교수는 “애초 135만 가구면 분당을 14~15개 만들어야 하는 물량”이라면서 “계획은 좋지만 실천이 중요하다”고 말했다.다만 11만 가구가 넘는 물량 공급을 실행하는 자체가 단기적으로도 쉽지 않을 것이란 우려도 나왔다. 익명을 요구한 한 전문가는 “공급이라는 게 공공에서만 주도하기보다 민간과의 투트랙이 필요한데, 그걸 어떻게 할지가 구체적으로 나와있지 않다”고 평가했다. 그는 “민간 정비사업의 재건축초과이익환수제 또는 원주민 이주 등이 누적돼 공급이 부족해지는 경우가 있는데, 이런 문제를 어떻게 타개할지에 대한 정책적 가이드라인이나 물량 예상은 발표에서 빠져 있다”고 꼬집었다.이번 대책이 오름세인 서울 부동산 시장을 진정시킬지에도 회의적인 견해가 많다. 권 교수는 “시장은 기다려주지 않는다”고 말했다. 그는 “(이번 대책의 메시지는) ‘진짜 공급할 테니 기다리라’는 것”이라면서 “그러나 착공 물량이라 해도 사업이 끝날 때까지 3~4년 내지 4~5년이 걸린다. 시장에 당장 미치는 영향은 크지 않다”고 잘라 말했다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장도 “단기적으로 공급 기대가 가격을 억누를 수 있다”면서도 “집값을 떨어뜨리는 수준까지 기대하긴 어렵다”고 했다.일각에선 용산처럼 활용 여지가 많은 지역을 대규모 주택공급 대상지로만 활용하는 것에 대한 우려도 나왔다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “용산은 주거지로는 물론 중심업무지구로서의 미래가치도 상당히 높다”며 “도시 경쟁력 강화라는 목적과 당장의 서울 내 주택 공급이라는 목표가 상충할 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “유휴부지를 기반으로 하는 주택 공급은 장기간 지속되기 어렵다”며 “장기적으로는 도심정비사업 등과 연결되는 큰 그림이 필요하다”고 덧붙였다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지