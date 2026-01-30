역대 최고 실적 쓴 삼성전자… HBM4 내달 출하 공식화
작년 매출 333조 돌파 사상 최대
4분기 영업이익 20조 문턱 넘겨
범용 D램·낸드·HBM 실적 견인
삼성전자가 지난해 연간 매출 333조원을 넘기며 사상 최대 기록을 세웠다. 국내에서 처음 나온 고지다. 인공지능(AI) 바람을 타고 고대역폭메모리(HBM)는 물론 범용 D램과 낸드플래시까지 무섭게 팔리면서 지난해 4분기 매출과 영업이익 역시 역대 최고치를 경신했다. 삼성전자는 6세대 HBM인 HBM4 양산 시점을 다음 달로 공식화하며 기술 우위를 자신했다.
삼성전자는 지난해 매출 333조6059억원, 영업이익은 43조6011억원(이하 연결기준)으로 집계됐다고 29일 밝혔다. 전년 대비 각각 10.9%, 33.2% 늘어났다. 4분기만 떼어놓고 보면 매출은 93조8374억원, 영업이익은 20조737억원을 올렸다. 삼성전자가 분기 영업이익 20조원 문턱을 넘은 것도 처음이다.
반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부분이 연 매출 130조1000억원, 영업이익 24조9000억원을 기록하며 실적 개선을 이끌었다. 삼성전자는 “범용 D램 수요 강세에 적극 대응하고 HBM 판매도 확대해 사상 최대 분기 매출 및 영업이익을 기록했다”며 “메모리 가격 상승과 함께 서버용 DDR5와 기업용 SSD 등 고부가가치 제품 판매 확대로 영업 이익이 증가했다”고 설명했다.
반도체 파운드리(위탁 생산) 사업은 2나노(㎚·1nm는 10억분의 1m) 1세대 공정 양산과 미국·중국 등 주요 거래선 수요 증가로 매출이 늘었지만, 충당 비용 영향으로 수익성은 제한적으로 개선됐다.
삼성전자는 AI발 수요 강세 영향으로 메모리 시황 호조가 올해 1분기에도 계속될 것으로 봤다. 이에 서버용 D램 등 고부가 제품을 앞세워 시장 공략을 가속한다는 구상이다.
김재준 메모리사업부 부사장은 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 “D램의 경우 성능 경쟁력을 갖춘 HBM을 적기에 공급하고, 고용량 DDR5과 저전력·고용량 메모리 모듈 등 AI 연계 제품 비중도 지속 확대할 계획”이라고 말했다.
모바일·가전·TV가 포함된 디바이스경험(DX)부문의 경우 매출은 외형적으로는 성장했지만, DS부문 대비 그 속도가 더뎠다. DX부문은 4분기에 매출 44조3000억원, 영업이익 1조3000억원을 올렸는데, 전사 실적에서 차지하는 비중이 낮아졌다. 신모델 출시 효과가 약화하면서 스마트폰 판매량이 줄어든 상황에서 전 세계적인 소비 둔화 기조에 미국발 관세 영향이라는 이중고에 발목을 잡혔다. 여기에 스마트폰과 TV 등에 들어가는 메모리 가격이 천정부지로 오르면서 부담이 배가 됐다. 반도체 값 급등의 역설인 셈이다.
조성혁 모바일경험사업부 부사장은 “AI서버에서 메모리 수요가 확대됨에 따라 모바일 제품용 메모리 공급 부족 및 가격 급등이 지난해 4분기부터 현실화됐다”고 말했다.
삼성전자는 다음 달 공개하는 ‘갤럭시 S26’ 시리즈 등 플래그십 제품을 중심으로 휴대폰 판매를 확대하는 동시에 전 과정에 비용 효율화를 적용해 수익성을 확보하겠다는 계획이다.
