머스크 “3년 뒤 메모리 부족, 미국서 칩 생산해야”
자체 공장 테라팹 건설 주장
일론 머스크(사진) 테슬라 최고경영자(CEO)가 지정학적인 리스크를 제거하기 위해 미국 내 자체 반도체 공장 테라팹(Terafab)을 건설해야 한다고 거듭 강조했다.
머스크는 28일(현지시간) 콘퍼런스콜에서 “최상의 시나리오로 주요 공급업체들의 생산량을 살펴보고 삼성전자와 TSMC, 마이크론 같은 전략적 파트너를 넘어선 공급망까지 고려해도 그들의 생산량으로는 부족하다”고 말했다. 그는 또 “향후 3∼4년 내에 발생할 수 있는 지정학적 요인을 제거하기 위해 테슬라 테라팹을 건설해야 한다”고 강조했다.
테라팹에 대해선 “큰 규모의 연산(logic)과 메모리, 패키징 모두를 국내에서 생산할 수 있는 시설”이라고 설명했다. 머스크는 이날 지정학적 위험을 수차례 언급하며 미·중 갈등으로 반도체 수급이 불안해 질 것을 우려했다.
테라팹은 지난해 11월 주주총회에서 처음 언급됐다. 수조원대 규모 생산 시설로 자율주행 택시 ‘사이버캡’, 휴머노이드(인간형) 로봇인 ‘옵티머스’의 핵심 부품인 ‘AI칩’ 생산이 목표다. 테슬라는 이 칩의 개발이 ‘생존의 문제’라고 강조하며 한 단계 업그레이드된 칩의 샘플을 올 연말 개발해 내년부터 양산할 계획이다.
