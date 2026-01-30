감사원 “尹관저 골프연습장, ‘초소 공사’로 꾸며 불법 신축”

‘관저 이전 관련 감사 결과’ 발표

김용현 경호처장 주도로 공사 진행

尹 개입 여부는 밝혀지지 않아

대통령 경호처가 2022년 대통령 관저에 설치했던 골프연습 시설의 내부 모습. 감사원 제공

윤석열정부 대통령경호처가 대통령 관저에 대통령 전용 골프연습장을 설치하면서 ‘초소 조성 공사’라고 문서를 꾸며 은폐했던 것으로 확인됐다. 윤석열 전 대통령의 개입 여부는 밝혀지지 않았으며 김용현 당시 경호처장 주도 아래 이뤄진 것으로 밝혀졌다.



감사원은 29일 이 같은 내용을 담은 ‘대통령 관저 이전 관련 감사 결과’를 발표했다. 2022년 5월 윤 전 대통령 취임 직후 김 전 경호처장은 김종철 당시 경호차장 등 직원 10여명을 대통령 관저로 소집해 골프연습장 설치를 지시했다. 외부에서 보기 어렵게 나무를 심게 하고, 공장 컨테이너처럼 꾸며 골프연습장인지 파악하기 어렵게 했다.



대통령 시설을 관리하는 주체는 대통령비서실인데도 경호처는 비서실을 속이고 골프연습장 설치를 진행했다. 특히 골프연습장이라는 사실이 알려지지 않도록 공사명을 ‘초소 조성 공사’로 둔갑시켰고, 근무자 대기 시설이라고 꾸며낸 문서를 내부 결재에 사용했다. 비서실은 골프연습장 설치 사실을 알지 못했고 2024년 11월 국회 국정감사에서 존재가 알려졌다. 행정안전부(토지 사용)나 기획재정부의 승인 등 행정 절차는 없었다. 감사원은 윤 전 대통령의 개입 여부는 밝히지 못했으며 김 전 경호처장이 주도한 것으로 판단했다.



골프연습장 등 3건의 관저 시설 공사를 맡은 현대건설의 하도급법 위반 정황도 포착됐다. 현대건설은 경호처와 계약 전 하도급 업체 3곳으로부터 골프연습장 등 3건 공사에 2억5900만원이 든다는 견적서를 받았다. 그런데도 경호처와 1억4000만원에 수의계약했다. 현대건설은 오래된 협력업체인 A사를 내세워 하도급 업체 3곳과 1억2700만원에 공사 계약을 진행했다. 그런데 총 공사비는 3억1700만원이 나왔고 A사가 지급하면서 1억9000만원의 손해를 보게 됐다. 감사원은 현대건설이 왜 이런 선택을 했는지는 알 수 없다고 판단했다. 감사원은 드레스룸과 히노키, 캣타워가 있는 반려묘실 등을 관저에 설치한 것도 파악했지만 법령에 어긋나진 않았다고 판단했다.



박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



