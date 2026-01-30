울산 중학교 무작위 배정… 17년째 100여명씩 ‘통학 난민’
도보 5분 학교 두고 왕복 1시간 통학
1~4지망 써내도 정원 부족 학교 배정
울산지역 2026학년도 중학교 신입생 배정 결과 150명이 넘는 학생이 원거리 학교에 강제 배정되면서 교육청의 행정 편의주의를 비판하는 목소리가 커지고 있다.
29일 울산광역시교육청과 ‘울산지역 중학교 근거리 배정 실현을 위한 학부모대책위원회’에 따르면 올해 배정 대상자 중 150명 이상의 학생이 1~4지망 학교에 단 한 곳도 배정받지 못했다. 동구는 강제 배정자만 77명으로 가장 많았다.
이들은 거주지와 상관없이 정원을 채우지 못한 원거리 학교에 무작위 배정되며 순식간에 ‘통학 난민’ 신세가 됐다. 학생들은 집에서 도보 5분 거리에 학교를 두고도 30~40분 동안 버스를 타고 통학해야 한다.
원인은 17년째 변하지 않는 중학교 배정방식 때문이다. 주소지 중심의 근거리 배정이 아니라, ‘재학 중인 초등학교’를 기준으로 1~4지망을 적어낸 뒤 컴퓨터로 무작위 추첨한다.
최근 5년간 주거 환경과 도시 구조가 급격히 변하면서 남구 옥동과 야음동, 북구 송정지구 등 특정 지역에 학생들이 많아졌다. 그러나 중학교 배정 시스템은 2010년 도입 당시와 조금도 변하지 않았다. 시 교육청은 여전히 근본적인 대책 마련 없이, 단순히 ‘남는 자리’에 학생을 배정하면서 매년 100명 이상의 학생이 피해를 입고 있다.
배정 직후 교육청 게시판은 원거리 배정에 항의하는 글로 도배된다. 학부모들은 “운에 맡기는 ‘뺑뺑이’ 방식이 16년간 유지되는 것은 교육 행정의 태만”이라고 목소리를 높이고 있다. 하지만 시교육청은 “형평성을 위해 어쩔 수 없다”는 원론적인 답변만 되풀이해 왔다.
중학교 근거리 배정 실현을 위한 학부모대책위는 지난 28일 시교육청에서 기자회견을 열고 “울산시교육청은 중학교 강제 원거리 배정을 중단하고 강제배정된 150명의 재배정을 실시하라”고 요구했다. 이어 “학군지를 분리하자는 주장이 아니다”라며 “인기 학군지, 비인기 학군지는 근거리 배정 기준이 담보되지 않아 발생된 일”이라고 지적했다.
논란이 거세지자 울산시교육청은 16년 만에 배정 제도 개선에 나서기로 했다. 이달 중 자체 조정안을 수립하고, 공청회 등을 거쳐 3월까지 최종 개선안을 확정할 계획이다. 시교육청 관계자는 “전문가와 학부모 의견을 수렴해 거리를 우선순위에 두는 등 합리적인 배정안을 마련하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사