적립·배송·OTT까지… ‘탈팡’ 고객 노린 후발주자 ‘멤버십 전쟁’

쓱세븐클럽, 적립에 쿠폰까지 지급

‘컬리멤버스’ ‘슈팅배송’도 큰 인기



멤버십 고객을 한 명이라도 더 유치하려는 이커머스 업계의 경쟁이 치열해지고 있다. 강력한 멤버십 혜택을 기반으로 한 ‘락인 효과(충성 고객 묶어두기)’가 업계의 모범 답안처럼 떠올랐기 때문이다. 멤버십 가입자만 1500만 명에 이르는 선두 사업자 쿠팡이 주춤한 가운데 후발주자들의 멤버십 프로그램도 가시적인 성과를 보이고 있다.



SSG닷컴은 자사 멤버십 프로그램인 ‘쓱세븐클럽’의 회원 장보기 주문 데이터(8~25일)를 분석한 결과 평균 객단가가 멤버십 미가입 회원보다 70% 높았다고 29일 밝혔다. 멤버십 가입회원들은 이 기간 평균 주문 횟수도 미가입 회원보다 45% 많았다. 이들의 주문 품목으로는 가공식품, 신선식품을 합한 식품 비중이 70%에 달했다.



쓱세븐클럽은 쓱닷컴이 지난 8일 출시한 새 멤버십 프로그램이다. 월 구독료 2900원에 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 시 결제액의 7%를 적립해준다. 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 구매시 사용할 수 있는 쿠폰(최대 7%)도 지급된다. 특히 오는 3월에는 OTT 티빙(TVING) 옵션형 모델도 출시할 예정이다. 이마트의 상품력과 물류, 배송 시스템을 이커머스로 이용하면서 적립식 혜택을 얻을 수 있다는 점이 최대 장점이다.



쓱세븐클럽의 지향점은 이커머스 선두 사업자 쿠팡의 성공 공식과는 비슷한 듯 하면서도 다르다. 쿠팡은 ‘와우 멤버십’을 통해 무료배송과 OTT, 음식배달 서비스까지 엮어 고객에게 다가갔다. 쓱세븐클럽은 무료 배송의 문턱이 높은 대신 적립 서비스를 제공해 ‘헤비 유저’에게 더 유리하다.



이커머스 업계는 이밖에도 다양한 멤버십 혜택을 내놓고 있다. 선두 사업자인 쿠팡이 주춤한 사이 고객을 유치하기 위해서다. 컬리는 월 1900원에 ‘컬리멤버스’를 운영하고 있다. 무료배송과 할인쿠폰 혜택, 적립혜택 등이 제공된다. 컬리멤버스의 지난해 12월 기준 누적 가입자 수는 전년 같은 달 대비 94% 증가했다.



11번가의 ‘슈팅배송’은 무료멤버십이다. 최소 주문 금액도 없이 일주일 내내 빠른 배송을 받을 수 있는 서비스다. 최근 당일 배송 주문 마감 시간을 오전 11시에서 정오로 1시간 연장하는 등 혜택을 강화했다. 지난해 12월에는 제품을 처음 구매한 고객이 전년 동기 대비 229% 늘었다.



G마켓은 독자 멤버십 출시를 앞두고 있다. 지마켓은 지난 25일 올해 1분기 이내에 적립형 새 멤버십 꼭멤버십을 선보일 계획이라고 밝힌 바 있다. 지마켓의 독자 멤버십 출시는 2017년 업계 최초로 선보인 유료멤버십 스마일클럽 이후 9년 만이다.



다만 유통업계에 따르면 소비자들은 여러 쇼핑 멤버십을 이용하기보다 압도적인 혜택을 주는 멤버십만 유지하는 경향이 커지고 있다. 이 때문에 고객에게 확실하게 선택받지 못한 멤버십은 다시 존폐 위기에 내몰릴 수 있다는 지적도 나온다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



