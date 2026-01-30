삼성 “주주환원 확대”… 5년 만에 1주당 566원 특별배당
고배당 요건 충족… 분리과세 혜택
역대급 실적을 올린 삼성전자가 반도체 호황기로 꼽히던 2020년 4분기 이후 5년 만에 1조3000억원 규모 특별배당을 실시한다.
삼성전자는 지난해 4분기 실적에 따라 보통주와 우선주 1주당 각각 566원, 567원을 지급한다고 29일 공시했다. 2024년 4분기(363원) 때와 비교하면 203원 늘었고, 같은 기간 연간 총 배당액은 1446원에서 1668원으로 증가했다.
이번 특별배당을 더하면 지난해 4분기 배당액은 약 3조7500억원, 연간 총 배당 규모는 11조1000억원에 이른다. 삼성전자는 “주주환원을 확대해 배당소득 분리과세 도입 등 정부의 주주가치 제고 정책에 부응하기 위한 결정”이라고 설명했다.
올해 도입된 배당소득 분리과세 제도는 고배당 상장사 요건을 충족하는 상장사의 주주 배당소득에 일반종합소득세율보다 낮은 세율을 적용한다. 삼성전자는 특별배당으로 고배당 상장사 요건을 갖추게 됐다. 고배당 상장사가 되려면 전년 대비 현금 배당이 줄지 않되 배당성향이 40% 이상이거나 배당성향이 25% 이상이면서 전년 대비 배당액이 10% 이상 늘어야 한다.
SK하이닉스도 전날 대규모 주주환원 정책을 발표했다. 지난해 4분기 결산 배당금은 주당 1500원이 추가돼 1875원이 될 예정이다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
