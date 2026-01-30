고혈압 알림·혈관 상태 추적… 스마트워치 ‘헬스케어’ 경쟁
건강관리 고도화로 시장 반등
저가형도 운동 맞춤기능 장착
지난해 전 세계 스마트워치 시장은 반등에 성공했다. 회복의 원동력으로는 고도화된 건강 관리 기능이 꼽힌다. 고가의 프리미엄 모델에는 고혈압 알림과 항산화 지수 측정, 수면 추적 등 의료기기와 맞먹는 수준의 기술이 속속 적용되고 있다. 가성비를 내세운 제품도 ‘운동족’을 겨냥한 맞춤 기능으로 시장 점유율을 끌어올리는 중이다.
애플은 애플워치에 ‘고혈압 징후 알림 기능’을 새롭게 추가한다고 29일 밝혔다. 제품에 내장된 광학 심장 센서는 혈관의 수축·이완 정도를 측정, 30일 동안 사용자 데이터를 수집한다. 데이터 분석 결과 고혈압 신호가 감지되면 알림이 전송되는 방식이다. 고혈압 알림 기능은 지난해 9월 애플워치 울트라3와 애플워치11 출시 당시 핵심 기능으로 주목받았지만, 국내에서는 식품의약품안전처의 품목허가를 받아야 해 도입 시기가 늦어졌다.
애플은 고혈압 알림 외에도 최신 제품에 다수의 건강 관리 기능을 선보였다. 인공지능(AI) 플랫폼 애플 인텔리전스로 구동되는 ‘워크아웃 버디’는 사용자의 운동 기록을 분석해 음성으로 격려와 조언을 보낸다. 지난해 10월에는 ‘수면 무호흡 알림 기능’을 제공하기 시작했다. 해당 기능은 2023년 삼성전자가 갤럭시 워치에 먼저 탑재한 것으로, 후발주자 애플이 가세하면서 경쟁 구도가 형성됐다.
삼성전자 역시 ‘전에 없던’ 헬스케어 기술을 적극 공략하고 있다. 지난해 7월 출시한 갤럭시 워치8에는 항산화 지수와 최종당화산물 지수 측정 기능, 혈관 스트레스 추적 기능 등이 도입됐다. 이 중 항산화 지수 측정은 웨어러블 기기에서는 최초로 구현된 기능이다. 같은 해 10월에는 삼성물산과 함께 혈액 채취만으로 암을 조기 진단하는 기술을 보유한 미국 생명공학 기업 ‘그레일’에 1억1000만 달러를 투자하기도 했다.
삼성전자는 앞선 헬스케어 기술력을 적극 부각해 반격에 나서야 하는 상황이다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 지난해 글로벌 스마트워치 시장에서 점유율 8%로 4위를 기록했다. 출하량으로는 6%가 감소하며 중국 샤오미에 추월을 허용했다.
중저가 수요에서 강세를 보이는 중국 기업들도 건강 관리 기능에 신경을 쓰고 있다. 화웨이가 지난 26일 출시한 ‘워치 핏 4’에는 특허받은 ‘해바라기 포지셔닝’ 시스템이 적용됐다. 해바라기가 태양 방향을 바라보듯 위성 신호를 능동적으로 추적해 GPS 정확도를 높였다. 고도와 기압 변화를 정밀하게 측정하는 기압 센서도 탑재돼 계단 오르기·등산·스키 등 다양한 운동 환경에서 정밀한 추적이 가능하다. 프로 모델에는 골프·트레일 러닝·프리다이빙 등 전문 트레이닝 모드가 추가됐다.
카운터포인트리서치에 따르면 지난해 연말까지 글로벌 스마트워치 출하량은 전년 대비 7% 성장한 것으로 추정된다. 저가형 제품까지 골고루 적용된 건강 및 운동 관리 기능이 지형 변화를 이끈 것으로 분석됐다.
