자족 기틀 마련한 행정복합도시… 신성장기업 유치 팔걷어

경북도청이 대구에서 안동으로 이전하면서 형성된 경북도청신도시의 전경. 도청신도시는 새로운 행정 도시를 조성함으로써 경북 북부권 공간구조를 바꾼 사례로 평가된다. 경북도 제공

다음 달 경북도청 이전 10년을 맞는다. 도청이 대구에서 안동으로 이전하면서 경북도청신도시가 자리를 잡은 모습이다. 도청 이전이라는 과업을 통해 ‘경북 행정의 새로운 심장’을 세운다는 목표가 눈앞의 현실로 다가왔다는 분석이 나온다.



안정적 생활권 갖춘 경북 거점도시



도청신도시는 경북 북부권의 공간구조를 바꾼 상징적 도시로 성장하고 있다. 도청 본청과 도의회를 중심으로 여러 공공기관이 이전해 오면서 행정타운이 자연스럽게 형성됐고 경북 북부 행정을 이끄는 컨트롤타워로서의 역할도 자리 잡았다.



이전 대상 기관들의 입주가 연이어 이뤄지면서 도청신도시는 단순히 ‘행정기관이 모여 있는 곳’을 넘어 다양한 업무와 협력, 정책이 실제로 만들어지고 실행되는 실질적 행정복합도시로 점차 완성돼 가고 있다.



우선 행정 중심 도시로서의 기본 틀을 완성했다는 평가다. 경북도청신도시는 10년간 ‘행정 중심도시’로서의 뼈대를 가장 먼저, 그리고 가장 확실하게 갖춰 왔다. 2016년 도청 이전을 시작으로 본격적인 도시 조성을 이어온 결과, 현재 신도시에는 약 2만3000명의 주민이 안정적인 생활권을 형성하고 있다.



도청신도시 건설 사업도 단계적으로 추진되며 도시의 기초 구조를 완성해 나가고 있다. 전체 면적 10.966㎢(332만평) 가운데 절반 이상을 차지하는 2단계 사업(5.808㎢, 176만평)은 2026년 말 준공을 목표로 순조롭게 진행 중이다. 도시의 행정 중심 기능을 완성하는 데 중요한 요소인 기관·단체 이전 및 유치도 속도를 내고 있다.



특히 경북도인재개발원이 신도시에 자리를 잡으면서 공공기관 집적도가 크게 높아졌다. 이는 도청신도시가 경북을 대표하는 행정 중심지로 자리매김하는 데 중요한 전환점이 됐다. 총 109개의 이전 대상 기관 중 92개(84%)가 이전을 확정했다. 이 중 80개(73%) 기관은 이미 이전을 마쳤다.



기반시설 확충과 거주 여건 개선을 통해 자족도시의 기틀도 마련했다. 현재 신도시에는 12개 아파트 단지에 총 9118세대 중 8906세대가 입주해 97.7%의 높은 실거주율을 나타냈다.



이는 신도시가 ‘머무는 도시’로서 충분한 매력을 갖추기 시작했음을 보여주는 지표로 해석된다. 학교와 어린이집 등 보육·교육시설도 37개교에 달한다. 1316곳에 이르는 생활편의시설이 갖춰지면서 도시의 일상적 기능이 자리 잡은 모습이다.



첨단산단·스마트 인프라 강화



의료 인프라도 한층 강화되고 있다. 신도시 내 대표적인 의료 공공성 확충 사업인 공공어린이 재활의료센터는 올 하반기 개원을 목표로 공사가 진행 중이다. 향후 상급 종합병원급 의료기관 유치 시 재활의료센터와 연계한 ‘스마트 병원 체계’ 구축도 가능해져 의료서비스 수준이 한 단계 도약할 전망이다.



도시첨단산업단지 조성과 스마트 인프라 확산으로 자족 도시 기반도 강화했다. 도청신도시는 지난 10년간 행정 기능과 생활 기반을 갖추는 데 그치지 않고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 산업·기술 기반 확충에도 속도를 내고 있다. 10년간의 성과가 의미 있는 진전을 이뤘다고는 하지만, 경북도청신도시가 완성형 도시로 가는 길에 여전히 넘어야 할 과제도 분명히 존재한다.



계획 인구가 10만명인 점에 비춰 현재 정주 인구는 충분히 확보되지 않았으며 자족도시 핵심인 산업·일자리 기반 역시 기대에 미치지 못한다는 지적도 있다. 상업시설과 문화·의료 인프라가 다소 부족하다는 주민 의견 역시 신도시가 해결해야 할 과제로 남아 있다.



경북도 안팎에서는 경북도청신도시가 경북의 미래 성장축으로 확실히 자리매김하기 위해 도 역량을 집중해야 한다는 목소리가 크다. 먼저 기업 유치를 위한 특화 산업 전략 수립이 필요한 것으로 분석된다. 도청신도시는 행정 중심 도시라는 강점을 바탕으로 소프트웨어, 바이오, 데이터 기반 산업 등 신성장 분야를 중심으로 한 전략적 기업 유치가 필요하다는 것이다.



안동·예천 등 주변 지역과의 생활·산업 연계 강화도 손꼽히는 과제다. 신도시와 원도심을 경쟁 관계가 아닌 상호 보완적 관계로 설정하고 교통·생활·산업 기능을 유기적으로 연계하는 발전 모델을 구축해야 한다는 취지다.



머무르고 싶은 정주환경 조성



의료·문화·교육 인프라 확충을 통해 정주 경쟁력을 지속적으로 높이는 정책 추진도 필요하다. 전문가들은 상급 의료기관 유치와 복합문화시설 확충, 고품질 교육·돌봄 인프라 강화를 통해 시민 삶의 질을 더 높여야 한다고 본다.



청년 정착 기반 강화와 인구 순유입 확대를 위한 정책 추진도 시급해 보인다. 청년과 신혼부부를 위한 주거 지원, 양질의 일자리 창출, 생활 편의성 개선을 통해 ‘머무르고 싶은 도시 환경’을 조성해야 한다는 것이다.



아울러 신도시 발전을 뒷받침할 제도적·법적 기반도 뒷받침돼야 한다. 특별법 제정이나 특구 지정 등을 통해 지속적인 개발과 투자가 가능하도록 제도적 여건을 갖출 필요가 있다. 이 같은 과제들이 단계적으로 차질 없이 추진될 때 경북도청신도시는 단순한 행정 이전지를 넘어 경북의 미래 성장과 균형발전을 이끄는 핵심 거점 도시로 성장할 수 있을 전망이다. 이경미 경북도 신도시조성과장은 1일 “예천군과 안동시, 경북도가 각자의 역할을 존중하면서도 하나의 방향을 향해 협력한다면 신도시는 행정 기능을 넘어 일자리와 문화, 정주 여건이 균형을 이루는 도시로 발전할 수 있을 것”이라고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



