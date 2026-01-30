‘노쇼 사기’ 캄보디아 조직원 52명 전원 구속
작년 8월부터 관공서 144곳 사칭
71억원 피해… 2명 인터폴 수배
“하루 최소 50통 이상 전화를 반드시 해야 합니다.” 캄보디아에 본거지를 둔 노쇼 사기 조직 ‘홍후이 그룹’의 중국인 총책이 한국인 조직원들에게 내린 범행 지시다.
부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 29일 캄보디아에서 강제 송환한 조직원 52명을 전기통신사기피해환급법 위반과 범죄단체 가입 등 혐의로 전원 구속해 검찰에 송치했다고 밝혔다.
이들은 지난해 8월 22일부터 12월 9일까지 관공서와 공공기관, 군부대, 병원, 기업 등 144곳을 사칭해 대리 구매를 유도하는 ‘노쇼 사기’ 수법으로 210명으로부터 71억원을 가로챈 혐의를 받는다. 조직은 중국인 총책을 정점으로 관리책과 한국인 팀장·팀원으로 구성된 5개 팀 체계로 운영됐다.
범행은 역할을 나눠 진행됐다. ‘1선’은 공공기관 직원으로 가장해 수의계약 정보 등을 토대로 거래를 제안했고, 피해자가 응하면 ‘2선’이 위조한 사업자등록증과 견적서를 보내 대포통장으로 대금을 받았다. 내부 메신저에는 “시청과 공기업은 갑이다. 비굴한 말투를 쓰지 말라”는 매뉴얼도 공유됐다.
조직은 팀별로 사칭 기관과 목표 업체를 날짜별로 배분해 범행이 겹치지 않도록 관리했다. 범행에 성공하면 피해금의 5~13%를 인센티브로 받았다.
조직원들은 캄보디아의 한 건물에 머물며 범행에 가담했고, 출입은 전기충격봉을 소지한 경비원 통제 아래 이뤄졌다. 상당수는 대포통장·대포폰 판매나 채무 문제로 브로커를 통해 가담해 항공권을 제공받고 출국한 뒤 범죄에 연루된 것으로 파악됐다. 30대가 24명으로 가장 많았다. 이어 20대 21명, 40대 7명 등이었다.
경찰은 도주 중인 한국인 여성 관리책 2명에 대해 인터폴 적색수배를 요청하는 등 국제 공조수사를 진행 중이다. 경찰은 “최근 노쇼 사기는 관공서뿐 아니라 기업과 병원 등으로 사칭 대상이 확대되고 있다”며 “대리 구매를 요청받을 경우 반드시 해당 기관의 공식 전화번호로 사실 여부를 확인해야 한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사