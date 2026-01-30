‘춘절 특수’ 노리는 유통가… “25만명 발길 잡아라”

관광객 전년대비 52% 증가 예상

대형마트는 맞춤형 상품 등 준비

편의점도 프로모션·마케팅 진행



중국 최대 명절인 춘절 기간 최대 25만명의 중국인 관광객이 한국을 찾을 것이란 전망이 나오면서, 유통업계가 관광객 소비를 겨냥한 선제 대응에 나섰다.



올해는 한국이 중국인 관광객을 맞아 ‘춘절 특수’를 누릴 가능성이 크다는 관측이 나온다. 시장조사기관 차이나트레이딩데스크는 다음 달 15일부터 9일간 이어지는 중국 춘절 연휴 기간 방한 중국인 관광객 규모가 23만~25만 명에 이를 것으로 28일 전망했다. 이는 지난해보다 52% 늘어난 수치다.



그간 춘절을 맞은 중국인 관광객의 주요 방문지는 일본이었으나 지난해 말 다카이치 사나에 일본 총리가 ‘대만 유사시 개입 가능성’을 언급한 이후 중국 내 반일 정서가 확산되며 분위기가 달라졌다는 분석이다. 여기에 방한 중국인 관광객이 꾸준히 증가해 온 흐름도 이러한 전망에 힘을 싣는다.



대형마트 가운데서는 롯데마트가 한국 전통 이미지를 담은 기념·선물용 상품을 앞세워 중국인 관광객 수요에 대비하고 있다. 십이지신과 액막이 명태 이미지 등을 활용한 ‘롯데 아몬드 초코볼 액막이 기획’이 대표적이다. 한국적인 디자인을 강조한 ‘엘지 K자개 핸드케어 세트’, ‘엘지 K까치와 호랑이 프리미엄 세트’ 등 설 선물세트도 확대했다. 롯데마트 관계자는 “롯데마트 제타플렉스 서울역점의 경우 외국인 관광객 비중이 절반을 넘고, 그 중 일본·중국·대만 등 동아시아 고객이 주를 이룬다”며 “춘절이 포함된 2월 수요 증가에 대비해 맞춤형 상품을 준비하고 있다”고 말했다.



편의점 업계에서는 GS리테일이 운영하는 GS25가 중국인 관광객을 겨냥한 전략에 속도를 내고 있다. 알리페이 등 중국에서 주로 사용하는 결제 수단 이용이 늘면서 중국인 관광객의 GS25 이용 증가도 확인된다. 2025년 기준 GS25의 외국인 결제 금액은 전년 대비 74.2% 증가했으며, 외국인 결제 가운데 알리페이와 위챗페이가 차지하는 비중은 97.7%에 달했다. GS25는 춘절 시즌을 맞아 알리페이 결제 고객 대상 럭키 드로우 이벤트를 진행하고, 유니온페이 결제 시 15% 즉시 할인 프로모션을 1400개 점포에서 운영한다. GS리테일 관계자는 “2월 춘절뿐 아니라 5월 노동절과 7~8월 여름방학까지 중국인 관광객 유입이 연중 이어질 것으로 보고 있다”며 “증가 흐름에 맞춰 소비자 유인을 위한 마케팅을 준비했다”고 말했다.



백화점들도 중국을 포함한 동아시아권 외국인 관광객 공략에 나섰다. 롯데백화점은 알리페이 결제 할인과 함께 홍콩·마카오·태국 고객 대상 추가 혜택을 제공하고 있으며, 신세계백화점은 부산 센텀시티점을 중심으로 동아시아 단기 여행객과 크루즈 관광객을 겨냥한 마케팅을 강화할 계획이다.



이 같은 움직임과 함께 정부도 춘절과 겹치는 설 연휴 기간 방한 관광객 유치에 나서며 분위기를 뒷받침하고 있다. 정부는 28일 발표한 ‘2026년 설 민생안정대책’을 통해 중국 직항 항공권과 크루즈 등 교통수단과 연계한 관광 상품을 집중 판촉하겠다는 계획을 밝혔다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



