“5스타 호텔처럼 만들겠다”… 강훈식, 캐나다 잠수함 수주 총력전
카니 총리에 李대통령 친서 전달
지난해 폴란드 수주전서는 ‘고배’
강훈식 대통령 비서실장이 “‘5스타 호텔’처럼 만들겠다”며 캐나다 잠수함 수주전 총력전에 나섰다. 대통령 전략경제협력 특사로서 지난해 폴란드 신형 잠수함 사업 수주전을 지원했음에도 한 차례 고배를 마신 만큼 이번에도 실패하면 ‘2패’째를 기록하게 된다.
강 실장은 29일 페이스북에 마크 카니 캐나다 총리에 이재명 대통령 친서를 전달하고, 총리 비서실장·국방장관·국방조달 담당 국무장관·산업장관·재무장관 등을 만나 잠수함 사업과 안보·산업 협력을 논의했다고 밝혔다. 강 실장은 한국 잠수함을 소개하며 “내 아들과 딸이 탄다는 마음으로 설계하고 제작한다”며 “그렇기에 5스타 호텔처럼 만들고자 한다”고 말했다고 전했다.
잠수함에서 머리를 부딪쳐 다친 적이 있는 데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관은 지난해 거제 한화 조선소에서 건조 중인 잠수함을 둘러보고는 “부상 걱정이 전혀 없다”고 말했다고 한다. 맥귄티 국방장관은 이를 염두에 둔 듯 “그 자리에서 바로 캐나다로 가져가고 싶었다”고 말했다고 강 실장은 전했다. 캐나다 잠수함 사업은 총사업 규모가 60조원에 달한다. 성사될 경우 단일 방산 수출로는 건국 이래 최대 규모다. 그러나 경쟁국인 독일·노르웨이가 캐나다와 NATO 동맹국이란 점 등이 장애물로 지적된다.
강 실장은 지난해 10월 폴란드 신형 잠수함 사업(8조원 규모) 수주전도 현지에서 지원했지만 수주에 실패했다. 퇴역을 앞둔 장보고함(1200t급)을 훈련용으로 무상 지급하는 승부수를 던지고도 스웨덴에 사업을 내줬다. 강 실장은 “이번 사업은 대한민국에도 방산 대도약의 계기”라며 “이제 진인사대천명”이라고 말했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
