“K열풍 갑자기 ‘빵’ 뜬 게 아냐… 청년이 다음 도약 준비해야”
3회 ‘한경협 퓨처 리더스 캠프’
류진 회장, 토크 콘서트 연설
류진(사진) 한국경제인협회 회장(풍산그룹 회장)이 29일 미래 리더를 꿈꾸는 청년들이 모인 ‘한경협 퓨처 리더스 캠프’에서 “경계 너머를 상상할 때 위대한 기업과 산업이 탄생할 수 있다”고 강조했다.
류 회장은 강원도 강릉 라카이 샌드파인 리조트에서 열린 캠프 첫째 날 연사로 나서 “한때 ‘아브라카다브라’하고 주문만 외우면 집으로 물건이 도착하는 상상이 오늘날 아마존을 만들었다”며 이같이 말했다. 류 회장은 “K푸드, K콘텐츠, K방산의 성공은 어느 날 갑자기 ‘빵’ 하고 뜬 것이 아니라 지난 세월 축적된 산업 경쟁력이 한꺼번에 드러난 결과”라며 “청년 세대가 축적의 시간을 통해 다음 도약을 준비해야 한다”고 당부했다.
2024년 시작돼 올해 3회를 맞은 캠프에는 스타트업 최고경영자(CEO), 소프트웨어 개발자, 군인, 변호사, 대학생 등 다양한 배경을 가진 20·30대 150명이 참석했다. 3대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 이들이다.
류 회장을 시작으로 2박3일 동안 강석훈 에이블리코퍼레이션 대표, 정진혁 센트로이드 대표, 이소영 마이크로소프트 이사가 연사로 참여하는 토크 콘서트가 진행된다. 조별 미션 수행, 공연·전시 관람 등 일정도 마련됐다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
