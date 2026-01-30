LG전자, 창사 첫 주주가치 제고 목적 자사주 매입
현금배당 총액도 35%가량 늘려
LG전자가 창사 이래 처음으로 주주가치 제고 목적의 자사주 매입에 나선다.
LG전자는 29일 이사회 결의를 거쳐 총 109만4454주(보통주 90만5083주·우선주 18만9371주)의 자기주식을 매입한다고 공시했다. 금액으로는 1000억원 규모이며, 계약 기간은 오는 2월 2일~9월 30일이다. 취득 주식의 가격은 28일 종가 기준 보통주 9만9900원, 우선주 5만600원으로 각각 산정됐다.
LG전자는 이번 자사주 매입 결정이 지난해 말 ‘기업가치 제고 계획 이행현황’ 공시를 통해 발표한 향후 2년간 2000억원 규모 주주환원 정책 이행의 하나라고 설명했다. LG전자 관계자는 “추가 주주환원 정책의 일환으로 자기주식 취득을 통한 자본효율성 개선과 주당 가치 증대로 시장 가치를 향상하고자 한다”고 말했다.
LG전자는 2025년도 현금배당도 공시했다. 지난해 8월 시행한 중간배당을 포함해 2025년 주당 배당금은 보통주 1350원, 우선주 1400원으로 결정됐다. 배당 총액은 중간배당 900억원을 포함해 2439억원 규모다. 직전 연도의 보통주 1주당 배당금 1000원, 배당 총액 1809억원과 비교하면 배당금 35%가량이 늘어난 것이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
