몸보다 ‘뇌’가 빨라야 이긴다

[주목, 이 종목] 스피드 스케이팅



매스스타트, 포인트·체력 안배 중요

팀 추월, 선두주자 페이스 조절해야

2022 베이징 동계올림픽 때 스피드 스케이팅 남자 매스스타트 결승전 모습. 신화뉴시스

빙판 위 400m 길이의 ‘롱 트랙’에서 펼쳐지는 스피드 스케이팅은 스키와 더불어 겨울 스포츠를 대표하는 종목이다. 초대 동계올림픽인 1924년 샤모니 대회부터 2026 밀라노·코르티나담페초 대회까지 계속 정식 종목 지위를 지켜내고 있다. 과거 이 종목은 ‘누가 더 빨리 달리는가’를 가리는 경기라는 인식이 강했다. 최근에는 매스스타트, 팀 추월 등 새로운 세부 종목의 등장으로 스케이터들의 두뇌 싸움이 부각되고 있다.



매스스타트는 2018년 평창 대회부터 정식 종목으로 채택됐다. 주행 거리에 따라 단·장거리로 구분하는 스피드 종목은 전통적으로 속도와 기록의 경쟁이다. 그러나 매스스타트는 조금 다르다. 점수를 매겨 순위를 정한다.



매스스타트는 16명의 선수가 동시에 집단 출발한다. 총 16바퀴를 레인 구분 없이 달린다. 4·8·12바퀴째에 1~3위에게 각각 3·2·1점의 스프린트 포인트를 차등 부여한다. 마지막 바퀴의 1~6위 선수에게는 60·40·20·10·6·3점씩이 각각 주어진다.



마지막 바퀴 순위에 배정되는 점수가 크지만, 무조건 빨리 결승선을 통과해야 하는 건 아니다. 예선이나 준결승에선 4·8·12바퀴째에 중간 포인트를 따내고 다음 라운드 진출을 확정한 뒤 체력을 비축하거나 남은 전략을 감출 수도 있다. 한 경기당 총 6400m로 긴 거리를 타야 한다. 각 선수는 적절한 눈치 싸움과 경기 운영을 통해 승산을 높여야 한다.



3인 1조 경기인 팀 추월은 2006년 토리노 대회 때 정식 종목이 됐다. 두 팀이 트랙 양쪽 직선주로에 나뉘어 서서 반시계 방향으로 동시에 출발한다. 상대 팀의 마지막 주자를 추월하는 쪽이 승리한다. 남자는 8바퀴, 여자는 6바퀴를 돈다.



다만 양 팀 모두 추월에 실패하면 마지막 주자 기록을 기준으로 승자를 가린다. 선두 주자가 잘 달린다고 무조건 이기는 경기가 아니다. 선두 주자는 페이스를 조절하며 팀을 이끈다. 전략적으로 3명의 주자가 자리를 바꿔가며 트랙을 타는 것도 팀 추월의 묘미다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



