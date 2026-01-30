배우 배두나, 베를린영화제 심사위원 위촉
이영애·봉준호 이어 세 번째
배우 배두나(47·사진)가 제76회 베를린국제영화제 심사위원을 맡는다.
배두나는 다음 달 12일(현지시간)부터 열흘간 열리는 베를린영화제 심사위원으로 위촉됐다고 영화제 집행위원회가 28일 밝혔다. 베를린영화제는 칸, 베네치아와 함께 세계 3대 영화제로 꼽힌다. 한국 영화인이 이 영화제 심사위원을 맡은 건 2006년 배우 이영애, 2015년 감독 봉준호에 이어 세 번째다.
영화제 측은 배두나에 대해 “한국을 대표하는 배우 중 한 명”이라며 “워쇼스키 자매 감독의 ‘클라우드 아틀라스’ 등을 통해 국제적 명성도 쌓았다”고 소개했다.
배두나는 감독 레이널도 마커스 그린(미국), 민 바하두르 밤(네팔), 히카리(일본) 등과 함께 경쟁 부문 수상작들을 선정한다. 독일의 거장 감독 빔 벤더스가 심사위원장을 맡는다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
