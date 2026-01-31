뮤지컬 데뷔 20년 김지우… 대극장 주연 배우로 우뚝

[And 문화]



‘물랑루즈!’서 원숙한 아름다움 뽐내

“홍광호 등과 연기 합 잘 맞아 즐거워”

선배들에 계속 조언 구하며 성장 중

뮤지컬 ‘물랑루즈!’의 여주인공 사틴 역을 맡은 배우 김지우가 공연이 열리고 있는 서울 용산구 블루스퀘어에서 국민일보와 만나고 있다. 이한형 기자

배우 김지우가 2006년 뮤지컬에 데뷔했을 때 이렇게 롱런하는 대극장 주연 배우가 될 것이라고는 생각하지 못했다. 하지만 김지우는 역할을 맡을 때마다 꾸준히 성장하며 자신의 가치를 높였다. 현재 그는 대작 ‘물랑루즈!’(~2월 22일까지 블루스퀘어 신한카드홀)의 여주인공 사틴 역으로 관객과 만나고 있다. 2022년 초연 이후 3년 만에 돌아온 재연에서 그는 한층 원숙한 아름다움을 뽐낸다.



“초연을 봤던 분들한테 재연이 달라진 것 같다는 얘기를 듣곤 합니다. 사실 프로덕션에서 특별히 바뀐 것은 없는데 배우들의 연기가 깊어지면서 더 좋게 느껴지는 듯합니다. 배우에겐 정말 기분 좋은 칭찬입니다.”



뮤지컬 ‘물랑루즈’는 1890년대 프랑스 파리의 클럽 물랑루즈에서 카바레 여배우 사틴과 무명의 작곡가 크리스티안의 운명적인 사랑을 그렸다. 바즈 루어만 감독의 2001년 동명 영화가 원작이다. 최근 블루스퀘어에서 만난 김지우는 말라 보인다는 말에 손사래를 치며 “초연 때와 비교하면 지금은 살이 찐 상태다. 그때는 정말 원하던 작품을 하게 돼 잘하고 싶은 욕심에 예민했었다. 그래서 살이 너무 빠지는 바람에 무대 의상을 더 이상 줄일 수 없는 상태까지 갔다”고 털어놨다. 그러면서 “문제는 힘이 달려서 기를 쓰고 노래하다 보니 다음 날 목 상태가 나빠지는 일도 있었다. 관객에게 죄송스러운 일이니 이번에는 제대로 관리하고 있다”고 밝혔다.



‘물랑루즈!’의 장면들. ⓒCJ ENM

그는 이번 재연에선 긴장을 풀고 편안한 마음으로 무대에 오르려고 노력한다. 배우가 스스로 즐기며 연기하는 모습이 관객에게도 재밌고 매력적으로 보인다는 것을 알기 때문이다. 그는 “이번에 함께 출연하는 배우들과 유난히 합이 잘 맞아서 더 즐겁다. 특히 나와 함께 초연에 이어 재연에도 출연하고 있는 (홍)광호 오빠와는 굳이 말하지 않아도 무대에서 아쉬운 부분을 서로 채워주고 있다”고 말했다.



김지우는 초등학교 때부터 첼로를 배웠지만 17세 때 학생복 CF 모델로 진로를 틀었다. 그리고 VJ를 거쳐 2001년 MBC 드라마 ‘맛있는 청혼’에 출연하며 배우로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘내 인생의 콩깍지’ ‘1%의 어떤 것’ 등과 영화 ‘동갑내기 과외하기’ ‘여우비’ 등에 잇따라 출연했다. 하지만 짧은 시간에 비슷한 이미지로 소비되며 배우로서 주춤해질 무렵 그는 뮤지컬에 도전했다.



“원래 뮤지컬에 관심이 있기도 했지만, 속된 말로 표현해서 제가 방송에서 안 팔리기 시작했어요. 연기를 정말 하고 싶어도 제 자리가 없었어요. 그때 소속사에서 창작뮤지컬 ‘사랑은 비를 타고’의 오디션을 제안했어요. 최종적으로 캐스팅되기까지 석 달이 걸렸는데 저를 뽑기까지 고민이 좀 있었던 것 같아요.”



‘사랑은 비를 타고’로 데뷔하고도 한참 동안이나 그에 대한 뮤지컬계의 시선은 차가웠다. 잠깐 무대에 왔다가 다시 방송으로 돌아갈 사람이라고 생각한 것이다. 하지만 1년 가까이 ‘사랑은 비를 타고’로 무대에서 단련된 그는 ‘싱글즈’ 등 소극장 창작뮤지컬을 거쳐 ‘금발이 너무해’ ‘닥터 지바고’ 등 대극장 라이선스 뮤지컬에도 캐스팅되기 시작했다. 그의 정체성을 뮤지컬 배우라고 할 때 이의를 제기할 사람은 없어졌다.



“제가 뮤지컬 배우로 성장하기까지 작품에서 같은 역할을 했거나 상대 역할을 맡았던 선배 배우들의 도움이 컸어요. ‘사랑은 비를 타고’에선 노현희 언니가 저를 붙잡고 연습시켜 줬어요. 음악적으로나 연기적으로 쉽지 않았던 ‘닥터 지바고’ 때는 조승우 홍광호 오빠와 전미도 언니를 보며 많이 배웠습니다. 특히 파트너로 자주 함께했던 광호 오빠는 무대에서 저를 잘 이끌어 줬는데 ‘물랑루즈’로 다시 만나서 정말 기뻤어요.”



셰프 레이먼 킴과 결혼하며 심리적 안정감을 얻은 그는 출산한 지 1년도 안 된 2015년에 뮤지컬 ‘바람과 함께 사라지다’로 복귀했다. 당시 여주인공 스칼렛 역으로 호평받은 그는 이후 뮤지컬 ‘킹키부츠’ ‘시카고’ ‘프랑켄슈타인’ ‘베르사유의 장미’ 등 대작에 쉬지 않고 출연하고 있다. 그는 “레이먼 킴의 아내이고 루아 엄마인 것은 내 행복의 원천”이라면서도 “김지우라는 내 이름을 찾을 수 있는 곳은 뮤지컬이다. 식상한 얘기지만 배우들이 살아 있는 감각을 느끼는 건 무대”라고 말했다.



지금도 그는 자신과 함께 작업했던 선배 배우들로부터 연기 조언을 받는다. 뮤지컬 배우로 데뷔한 지 20년이나 됐지만 여전히 배우려는 자세가 그를 성장시키고 있다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 배우 김지우가 2006년 뮤지컬에 데뷔했을 때 이렇게 롱런하는 대극장 주연 배우가 될 것이라고는 생각하지 못했다. 하지만 김지우는 역할을 맡을 때마다 꾸준히 성장하며 자신의 가치를 높였다. 현재 그는 대작 ‘물랑루즈!’(~2월 22일까지 블루스퀘어 신한카드홀)의 여주인공 사틴 역으로 관객과 만나고 있다. 2022년 초연 이후 3년 만에 돌아온 재연에서 그는 한층 원숙한 아름다움을 뽐낸다.“초연을 봤던 분들한테 재연이 달라진 것 같다는 얘기를 듣곤 합니다. 사실 프로덕션에서 특별히 바뀐 것은 없는데 배우들의 연기가 깊어지면서 더 좋게 느껴지는 듯합니다. 배우에겐 정말 기분 좋은 칭찬입니다.”뮤지컬 ‘물랑루즈’는 1890년대 프랑스 파리의 클럽 물랑루즈에서 카바레 여배우 사틴과 무명의 작곡가 크리스티안의 운명적인 사랑을 그렸다. 바즈 루어만 감독의 2001년 동명 영화가 원작이다. 최근 블루스퀘어에서 만난 김지우는 말라 보인다는 말에 손사래를 치며 “초연 때와 비교하면 지금은 살이 찐 상태다. 그때는 정말 원하던 작품을 하게 돼 잘하고 싶은 욕심에 예민했었다. 그래서 살이 너무 빠지는 바람에 무대 의상을 더 이상 줄일 수 없는 상태까지 갔다”고 털어놨다. 그러면서 “문제는 힘이 달려서 기를 쓰고 노래하다 보니 다음 날 목 상태가 나빠지는 일도 있었다. 관객에게 죄송스러운 일이니 이번에는 제대로 관리하고 있다”고 밝혔다.그는 이번 재연에선 긴장을 풀고 편안한 마음으로 무대에 오르려고 노력한다. 배우가 스스로 즐기며 연기하는 모습이 관객에게도 재밌고 매력적으로 보인다는 것을 알기 때문이다. 그는 “이번에 함께 출연하는 배우들과 유난히 합이 잘 맞아서 더 즐겁다. 특히 나와 함께 초연에 이어 재연에도 출연하고 있는 (홍)광호 오빠와는 굳이 말하지 않아도 무대에서 아쉬운 부분을 서로 채워주고 있다”고 말했다.김지우는 초등학교 때부터 첼로를 배웠지만 17세 때 학생복 CF 모델로 진로를 틀었다. 그리고 VJ를 거쳐 2001년 MBC 드라마 ‘맛있는 청혼’에 출연하며 배우로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘내 인생의 콩깍지’ ‘1%의 어떤 것’ 등과 영화 ‘동갑내기 과외하기’ ‘여우비’ 등에 잇따라 출연했다. 하지만 짧은 시간에 비슷한 이미지로 소비되며 배우로서 주춤해질 무렵 그는 뮤지컬에 도전했다.“원래 뮤지컬에 관심이 있기도 했지만, 속된 말로 표현해서 제가 방송에서 안 팔리기 시작했어요. 연기를 정말 하고 싶어도 제 자리가 없었어요. 그때 소속사에서 창작뮤지컬 ‘사랑은 비를 타고’의 오디션을 제안했어요. 최종적으로 캐스팅되기까지 석 달이 걸렸는데 저를 뽑기까지 고민이 좀 있었던 것 같아요.”‘사랑은 비를 타고’로 데뷔하고도 한참 동안이나 그에 대한 뮤지컬계의 시선은 차가웠다. 잠깐 무대에 왔다가 다시 방송으로 돌아갈 사람이라고 생각한 것이다. 하지만 1년 가까이 ‘사랑은 비를 타고’로 무대에서 단련된 그는 ‘싱글즈’ 등 소극장 창작뮤지컬을 거쳐 ‘금발이 너무해’ ‘닥터 지바고’ 등 대극장 라이선스 뮤지컬에도 캐스팅되기 시작했다. 그의 정체성을 뮤지컬 배우라고 할 때 이의를 제기할 사람은 없어졌다.“제가 뮤지컬 배우로 성장하기까지 작품에서 같은 역할을 했거나 상대 역할을 맡았던 선배 배우들의 도움이 컸어요. ‘사랑은 비를 타고’에선 노현희 언니가 저를 붙잡고 연습시켜 줬어요. 음악적으로나 연기적으로 쉽지 않았던 ‘닥터 지바고’ 때는 조승우 홍광호 오빠와 전미도 언니를 보며 많이 배웠습니다. 특히 파트너로 자주 함께했던 광호 오빠는 무대에서 저를 잘 이끌어 줬는데 ‘물랑루즈’로 다시 만나서 정말 기뻤어요.”셰프 레이먼 킴과 결혼하며 심리적 안정감을 얻은 그는 출산한 지 1년도 안 된 2015년에 뮤지컬 ‘바람과 함께 사라지다’로 복귀했다. 당시 여주인공 스칼렛 역으로 호평받은 그는 이후 뮤지컬 ‘킹키부츠’ ‘시카고’ ‘프랑켄슈타인’ ‘베르사유의 장미’ 등 대작에 쉬지 않고 출연하고 있다. 그는 “레이먼 킴의 아내이고 루아 엄마인 것은 내 행복의 원천”이라면서도 “김지우라는 내 이름을 찾을 수 있는 곳은 뮤지컬이다. 식상한 얘기지만 배우들이 살아 있는 감각을 느끼는 건 무대”라고 말했다.지금도 그는 자신과 함께 작업했던 선배 배우들로부터 연기 조언을 받는다. 뮤지컬 배우로 데뷔한 지 20년이나 됐지만 여전히 배우려는 자세가 그를 성장시키고 있다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지