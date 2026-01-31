가상 아이돌 춘추전국시대… 성과도 인간 아이돌 못지않아

[And 문화]



플레이브·이세계아이돌 등 성공

차트 상위권에 고척돔 콘서트도

시험 단계 넘어 확고한 산업으로



인공지능(AI)으로 탄생한 아이돌이 힙합 오디션 무대에 오르고 고척돔을 채운 데 이어 편의점 매대까지 점령했다. 가요계에서 버추얼(가상) 아이돌은 단순히 가능성을 시험하는 단계를 넘어 하나의 확고한 장르이자 산업으로 자리매김했다. 1세대 버추얼 그룹 ‘플레이브’와 ‘이세계아이돌’의 음원 차트 성과와 더불어 넷플릭스 애니메이션 속 ‘헌트릭스(사진)’ ‘사자보이즈’가 글로벌 인지도를 쌓으면서 관련 콘텐츠 확산이 본격적인 국면에 접어들었다.



과거 가상 아이돌 시장은 SM엔터테인먼트, 하이브 등 대형 기획사가 막대한 자본과 기술 인프라를 투입하는 방식이 주를 이뤘다. 하지만 최근 생성형 AI, 실시간 렌더링, 음성 합성 기술이 빠르게 고도화되면서 제작 환경의 진입 장벽은 눈에 띄게 낮아졌다. 이 변화는 곧 시장의 양적 확대로 이어졌다. 중소 기획사와 신생 제작사까지 가상 아이돌 생태계에 활발히 뛰어드는 추세다.





올해만 해도 지난 26일 정식 데뷔한 ‘미라클(사진)’을 비롯해 ‘오위스’ ‘우아렐’ ‘위고식스’ 등 최소 5팀 이상이 데뷔했거나 데뷔를 예고했다. 특히 미라클은 ‘전생에서 톱 아이돌로 활동했던 소년들이 사고 후 영혼만 환생해 버추얼 아이돌로 재도전한다’는 독특한 세계관을 차별점으로 내세웠다. 지드래곤이 소속된 갤럭시코퍼레이션과 신생 기획사 두리엔터도 가상 아이돌 프로젝트를 공식화했다.





다극화된 시장 환경 속에서 가장 선명한 성공 사례로 꼽히는 건 플레이브(사진)다. 플레이브는 음악 활동에 그치지 않고 공연과 방송, 유통 협업까지 실제 아이돌과 다르지 않은 활동 반경을 구축하며 팬덤의 몰입도를 끌어올렸다. GS25와 협업해 최근 출시된 ‘플레이브 빵’은 열흘 만에 55만개 이상 판매되며 돌풍을 일으켰다. GS25 애플리케이션 ‘우리동네GS’ 인기 검색어 순위에서 ‘플레이브’가 화제의 디저트 ‘두바이쫀득쿠키’를 제치고 연일 1위를 차지하기도 했다.



음악 성과 역시 ‘인간 아이돌’과 견줘도 손색이 없다. 이세계아이돌은 국내 가상 아이돌 최초로 빌보드 한국 차트 상위권에 이름을 올리며 존재감을 입증했다. 플레이브는 지난해 발매한 싱글 앨범으로 초동 판매량 109만장을 기록하며 보이그룹 싱글 초동 판매량 역대 2위에 올랐다. 가상 아이돌이 팬덤과 시장 모두에서 ‘대안’이 아닌 ‘주류’로 자리 잡았음을 상징하는 장면이다.



활동 무대도 온라인에만 한정되지 않는다. 최근 버추얼 아이돌 그룹 ‘스킨즈’의 멤버 권이랑이 버추얼 아티스트 최초로 엠넷 힙합 오디션 프로그램 ‘쇼미더머니 12’에 출연해 화제를 모았다. 플레이브와 이세계아이돌은 고척돔 콘서트를 열어 대규모 오프라인 공연이 가능한 팬덤 규모를 입증했다.



임희윤 음악평론가는 “AI가 수행할 수 있는 영역이 급격히 확장되면서 예상을 뛰어넘는 규모의 팬덤과 현실적인 신드롬이 형성됐다”고 말했다. 이어 “근미래에는 인간 가수와 AI 가수 간의 본격적인 경쟁 국면이 열릴 가능성이 크다”며 “가수라는 직업 역시 인간만의 영역이 아닌 것으로 재정의될 수 있다”고 내다봤다.



팬덤 형성의 배경으로는 “비대면 소통에 익숙해진 데다 숏폼 콘텐츠 소비가 일상화되면서 화면 속 존재에 대한 친밀도가 크게 높아졌다”며 “인간적 리스크 없이 온전히 통제 가능한 존재라는 점은 K팝 특유의 산업 구조상 매우 매력적인 선택지”라고 분석했다.



시장 확대와 함께 리스크도 공존한다. 진입 장벽이 낮아진 만큼, 유사한 콘셉트와 단기 흥행을 노린 프로젝트가 범람할 경우 시장 전반의 피로도가 빠르게 누적될 수 있다는 우려가 나온다. 가상 아이돌의 저작권 귀속 구조와 퍼포머의 권리 보호, 장기적인 수익 배분 모델 역시 좀 더 산업적으로 정교화될 필요가 있다.



이런 AI 흐름은 가상 아이돌에 국한된 현상은 아니다. AI 음악 플랫폼 ‘클레이’가 글로벌 3대 음반사와 라이선스 계약을 체결한 사례는 AI 기반 창작물이 실험 단계를 넘어 제도권 산업으로 편입될 가능성을 상징적으로 보여준다.



최근 AI를 활용해 박재범의 노래를 트로트풍으로 재해석한 영상이 수백만 조회 수를 기록하며 화제를 모은 것도 같은 맥락이다. 재창작 콘텐츠가 원작과는 다른 방식으로 대중적 반응을 얻으면서 음악 산업 전반에서도 창작의 주체와 형식에 대한 경계가 빠르게 허물어지고 있다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



