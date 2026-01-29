몽골기병처럼 몰아치는… 李대통령의 ‘SNS 국정’

몽골기병처럼 몰아치는… 李대통령의 ‘SNS 국정’
[이슈 분석]
SNS 통해 대국민 정책 제안
“담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용 억제, 그 부담금으로 지역·공공 의료 강화에 재투자…여러분 의견은 어떠신가요?”
이재명 대통령이 28일 엑스(X)에 국민 80%가 설탕세 도입에 찬성한다는 기사와 함께 이런 글을 올렸다. 이 대통령이 던진 이슈는 순식간에 댓글 창을 달궜다. ‘그냥 식품 가격만 상승할 것’ ‘설탕을 주재료로 사용하는 제빵업계 소상공인이 피해 볼 것’ ‘대체당 가격도 낮추자’ 등 설탕을 주제로 한 토론의 장이 펼쳐졌다.
청와대는 “설탕 섭취로 인한 국민 건강권 문제 및 지역·공공 의료를 위한 재투자 재원으로의 활용에 대해 각계 의견을 수렴해 검토할 계획”이라고 이례적으로 입장문까지 냈다.
이 대통령은 이날 하루 X에만 지방자치단체 금고 이자율 공개, 전남·광주특별시 명칭 결정 등 8건의 글을 올렸다. 최근엔 다주택자 양도세 중과 문제를 다루며 국민 이목을 집중시켰다. 생리대 가격 문제나 코스피 주가지수까지 이 대통령 SNS엔 주제가 국한되지 않는 글이 시간 구애 없이 올라오고 있다.
이런 적극적인 SNS 활용을 두고 ‘몽골 기병의 귀환’이란 평가가 나온다. 몽골 장수가 단기필마로 몸소 나서 적진을 헤집는 것처럼 정부가 언급하지 못한 정책 의제를 SNS에 던지며 국민 여론 수렴을 주도한다는 것이다. 집권 2년 차인 올해는 무조건 국민이 체감하는 정책 성과를 내겠다는 의지로도 풀이된다.
청와대 관계자는 “이 대통령이 먼저 사회적 의제를 던지고, 댓글과 언론 보도를 통해 빠르게 피드백 받아 정책을 취사선택하려는 것”이라며 “공무원 사회에 명령하면 조직 구조상 피드백이 한참 걸린다”고 말했다.
이 대통령은 성남시장과 경기도지사 시절에도 기동력·효율성을 앞세운 행정 스타일로 유명했다. 경기도 계곡 불법 시설물 정비, 모란시장 개 도살 시설 철거, 코로나19 시절 신천지 강제 역학조사 등은 이해관계가 상충해 기존 지자체에서 좀처럼 손 대지 못했던 일이다. 당시 이 대통령이 여러 차례 현장을 찾아 잠재된 갈등을 드러내 직접 조율했다고 성남·경기도 출신 인사들은 설명한다.
이 대통령은 ‘소수파’로 여의도에서 당권을 장악한 뒤엔 토론 정치를 내세웠다. 최고위원회의·의원총회 등에선 의원들이 갑론을박 토론을 벌여 계파에 상관없이 수긍할 결론에 이르도록 장려했다. 찬반이 갈리는 정책 의제는 생중계 토론을 진행해 여론을 모았다. 이 대통령은 당시 규장각에서의 토론을 통해 붕당 간 대립을 누그러뜨린 ‘정조’를 자주 언급했다.
‘정조식’ 행정은 비상계엄과 탄핵, 조기대선을 극복하고 출범한 정권 1년 차에도 지속됐다. 혼란한 정국을 회복하고 국정 기반을 안정화하기 위한 조치다. 국무회의, 수석·보좌관회의, 부처 업무보고 등이 생중계됐고, 청와대 내부, 부처 간 토론과 숙의가 강조됐다.
그런 이 대통령이 다시 SNS를 통해 정책 최전선에 선 건 ‘대전환을 통한 대도약’이라는 집권 2년차 국정 청사진에 집중한다는 의도라는 게 청와대 설명이다. 다른 청와대 관계자는 “올해는 무조건 성과다. 국민이 체감할 성과를 신속히 내야 한다”고 강조했다.
이 대통령의 SNS 활용은 공론화 속도 면에선 긍정적이란 평가다. 그러나 부처와의 사전 논의 없이 중요 정책 사안에 대한 입장이 이 대통령 관심사에 따라 노출되는 데 대한 우려도 제기된다. 대통령 발언은 경제지표나 기업활동, 실생활 등에 즉각적 영향을 미치기 때문이다. 당대표 시절 비서진은 이 대통령이 정쟁 이슈가 생길 때마다 SNS로 반응하자 계정을 회수하기도 했다.
공무원 조직이 이 대통령 SNS 글만 쳐다보고 그에 대응하는 업무를 쏟아내 오히려 비효율성이 강화될 것이란 지적도 나온다. 박상병 정치평론가는 “설탕 부담금 등 국민 공감대가 없는 의제를 다룰 땐 신중해야 한다. 대통령 발언의 무게 탓에 물가 폭등이 발생할 수도, 지방선거와 관련해 여당에 부담을 줄 수도 있다”고 지적했다. 그러면서 “이런 상황이 반복되다 보면 대통령에 대한 신뢰가 떨어지는 등 부정적 결과가 초래될 수 있다”고 우려했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사