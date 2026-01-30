내 머리 밖에 있는 ‘두 번째 지능’ AI
두 번째 지능
김상균 지음
북스톤, 472쪽, 2만4000원
인공지능(AI)과 관련된 수많은 책들이 쏟아져 나온다. 대다수는 챗GPT를 비롯한 생성형 AI의 활용 방법을 설명하는 책들이다. AI를 어떻게 사용하고, 우리 삶과 업무에 어떻게 적용할지를 다루면서 지금 당장 필요한 ‘AI 문해력’을 키우는 데 집중한다. 일부이기는 하지만 AI가 인간의 일자리, 권력 구조, 그리고 도덕적 가치에 어떤 영향을 미치는지 분석하는 책들도 눈길을 끈다. 기술의 발전 뒤에 숨은 위험을 경고하면서 결과적으론 AI의 부정적인 면이 부각되기 십상이다.
인지과학자이자 미래학자인 저자가 AI를 바라보는 키워드는 ‘공존’과 ‘균형’이다. 저자는 AI를 단순한 도구가 아닌 ‘두 번째 지능’이라고 선언한다. 인류의 문명 발전에 커다란 기여를 했던 문자나 컴퓨터·인터넷은 인간의 지능을 확장하는 ‘보조 수단’에 지나지 않았다. 하지만 AI는 다르다. “인간의 바깥에서 독자적으로 사고하고, 글을 쓰고, 이미지를 만들고, 문제를 풀어내는” AI는 인간의 머리 밖에 있는 ‘외재적 지능’이다. 저자는 “우리는 더 이상 ‘AI를 쓸까, 말까’라는 질문 앞에 서 있지 않다. 인류는 AI와의 공존을 이미 선택했다”면서 “따라서 질문은 ‘AI와 함께 어떻게 살아갈 것인가’로 바뀌어야 한다”고 말한다. 공존을 위해서는 균형이 필요하다. 즉 AI를 맹목적으로 숭배하지도, 두려워 회피하지도 않고, 그 본질을 이해하며 현명하게 활용하는 것이 AI와 공존하는 우리의 과제라는 설명이다.
AI와 공존하며 AI를 현명하게 사용하려면 우선 AI를 정확하게 이해해야 한다. 저자는 다양한 질문을 던지면서 AI의 본질로 이끈다. 예를 들면 ‘AI의 지능도 IQ로 잴 수 있을까’라는 질문을 통해 AI 시대에 새로운 인간의 역량이 필요하다는 점을 강조한다. AI는 박사 학위를 가진 사람과 같은 대답을 내놓기도 하지만 아주 간단한 추론이나 일상적 맥락에서는 허술한 답변을 하기도 한다. 결국 판단은 인간의 몫이다. 단순 인지 능력이 아닌 AI의 계산·분석 능력에 인간의 판단·창의력이 가미된 ‘증강 지능’의 역할이 중요하다는 얘기다. AI가 만든 결과물을 무비판적으로 받아들이지 않고 의미와 책임을 검증하는 ‘비판적 수용 능력’, AI가 만들어낸 결과에 인간의 맥락과 가치를 덧입히는 ‘의미 부여 지능’, AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 차별·편향·사회적 부작용을 인지하고 책임 있게 대처하는 ‘윤리적 판단 지능’의 필요성이 어느 때보다 커지고 있다.
그렇다면 AI를 잘 쓴다는 것은 어떤 의미일까. 저자는 AI를 인간의 경쟁 상대로 놓고 AI의 약점을 찾아 그 빈틈을 메우는 게 인간의 역할이라는 생각을 경계해야 한다고 강조한다. 글 쓰는 사람을 예로 들면 “AI가 글을 잘 쓰니까, 그럼 나는 AI가 못 쓰는 감성적인 글만 써야지”라고 생각하면 안 된다는 것이다. 저자는 AI의 빈틈을 메우는 게 아니라, 내 삶의 빈자리를 채우는 데 AI를 활용하는 것이 중요하다고 말한다. 다시 글 쓰는 사람으로 돌아가면, “나는 사람들의 외로움을 위로하는 이야기를 쓰고 싶다. AI를 활용해 독자들의 공감 패턴을 분석하고, 여러 버전의 초고를 빠르게 비교하면서 진짜 마음에 닿는 이야기를 완성하겠다”고 접근하는 것이 바로 ‘AI를 잘 쓴다’는 의미다. 저자는 “AI의 기능이나 성능이 아니라 내 삶의 가능성을 중심에 두고 생각하는 태도가 중요하다”고 말한다.
AI를 가장 먼저 적극적으로 활용한 곳은 기업이다. AI 도입 초기에는 보고서 작성이나 광고 문안 제작, 고객 응대 자동화 등 효율성에 집중했다. 그런데 문제가 발생한다. 직원들이 점차 AI가 제안하는 대로만 하면서 스스로 판단하고 창의적으로 대응하는 ‘사고 근육’이 굳어지게 된 것이다. 글로벌 경영 컨설팅 기업인 매킨지의 2024년 보고서에 따르면 AI 도입 직후 수익이 급증한 기업의 상당수가 2년 차부터 성장세가 둔화되는 경향을 보였다. 그에 비해 AI를 단기적인 효율 향상이 아니라 학습 도구로 활용한 기업은 장기 성장률이 훨씬 높았다고 한다. 저자는 “기업들은 이제 AI를 효율의 도구가 아니라 조직의 뇌를 확장하는 존재로 인식하기 시작했다”고 말한다. 예를 들어, AI 챗봇을 통해 인사 상담을 자동화하면서 인력을 줄이는 데 집중했던 IBM은 방향을 바꿔 AI를 이용해 전 세계 직원의 기술 역량을 분석하고, 개인에 맞는 성장 경로를 제안하도록 시스템을 재설계했다. 이후 직원들의 이직률은 감소하고 학습 참여도는 증가하는 성과를 보였다. 저자는 “AI는 인간을 대체하는 도구가 아닌, 인간의 능력을 확장하고 새로운 형태의 협업을 창조하는 파트너가 돼야 한다”고 강조한다.
AI와 인간의 관계를 명확히 했다면 이제는 실행의 단계로 나아가야 한다. 저자는 “과거에는 재능 있는 소수만이 빛날 수 있는 시대였지만 AI 시대는 모든 사람이 별이 되는 시대”라고 말한다. AI라는 ‘두 번째 지능’이 있기 때문에 40대 문과 출신도 4주 만에 데이터를 분석하고, 70대 시니어도 유튜브 채널을 시작할 수 있다. 저자는 20여년간 다양한 기업들과 협업하며 미래를 설계하고 2000회가 넘는 강연을 했다. 그 과정에서 실패한 사람들과 성공한 사람들 사이에서 차이점을 발견했다. 실패한 사람들은 제대로 배운 뒤에 시작하겠다며 책을 수십 권 읽고, 강의도 수십 개 들었지만 결국 시작을 못했다. 반면 성공한 사람들은 완벽하진 않지만 바로 실행했다는 공통점이 있었다. 서툴러도 시작했고, 실수도 했지만 그러면서 배웠다. 그동안의 경험을 토대로 얻은 교훈은 짧지만 강력하다. “완벽하게 하지 마세요. 작게 시작하세요. 꾸준히 하세요.”
⊙ 세·줄·평★ ★ ★
·AI와 관련한 모든 논점이 잘 정리돼 있다
·AI와 공존하더라도 결국, 중심은 인간이 아닌가
·당장 AI를 다양하게 써봐야겠다는 생각이 들게 만든다
