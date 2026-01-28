“미국, 입법 지연에 좌절감 토로한 것… 쿠팡 문제 아니다”

김용범 청와대 정책실장 밝혀



청와대는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 번복 메시지가 대미투자특별법 입법 지연으로 투자 논의조차 개시하지 못한 데 대한 ‘좌절감’을 토로한 것이라 해석했다. 그린란드를 둘러싼 유럽연합(EU)과의 대립 등으로 정치적 기반이 약화된 상황에서 한국의 투자까지 늦어지자 행동에 나섰다는 것이다.



김용범(사진) 청와대 정책실장은 28일 브리핑에서 “트럼프 대통령이 직접 말씀하신 건 관세 합의를 국회가 왜 아직도 승인하지 않느냐는 것”이라며 “(트럼프 대통령이) 국회에서 신속히 처리되지 않아 관세 합의 이행이 늦어지는 데 대한 불만을 갖고 있었다고 해석할 수 있다”고 말했다. 그러면서 “한·미 간 투자 사업에 대한 예비검토라도 제대로 하려면 많은 인력과 예산이 필요하다. 그런 것들이 미국 입장에서 좌절감의 한 원인이 된 것 같다”고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 최근 그린란드를 자국 영토로 편입하려 하다 EU 각국의 반대에 봉착했다. 이후 해당 국가들에 대한 관세 부과 방침을 밝혔다가 이를 철회하는 일이 있었다. 국내적으로는 미국 이민단속 요원의 시민에 대한 총격 사태로 정치적 입지가 굉장히 좁아졌다. 이런 상황에서 3500억 달러 대미 투자를 약속받은 한국과의 협상 결과가 집행되지 못하는 데 대해 일종의 좌절감을 가지게 됐다는 것이다.



김 실장은 “미국 입장에선 한국이 법을 제출하고 국회가 심의해야 한·미 대미 투자펀드 절차가 시작된다는 것을 알고 있지만 법안 진척 정도와 절차가 미국의 기대보다 느리다는 생각을 한 것 같다”며 “전략적 투자 양해각서(MOU)에 근거한 투자 프로젝트를 빨리 가동하고 싶다는 미 측의 기대가 (관세 번복에) 깔려 있다고 이해하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “결과적으로 미국 불만의 100%는 입법 지연에 있다고 보고 있다”고 부연했다.



트럼프 대통령의 관세 번복 조치는 갑작스레 이뤄진 것으로 보인다. 관세 번복 2~3일 전까지 관세 협상 관련 양국 카운터파트인 김정관 산업부 장관과 하워드 러트닉 미 상무장관 사이 관세 번복과 관련한 미 측의 문제제기 등이 전혀 없었다고 한다.



다만 러트닉 장관은 김 장관에게 입법이 지연될 경우 관세를 올릴 수 있다는 발언을 종종 내놓긴 했다고 한다. 김 실장은 "러트닉 장관은 트럼프 대통령에게 (지연 사실이) 보고되면 관세를 올린다는 말도 참 자주 했다"며 "미국 쪽에서 '일이 빨리 시작됐으면 좋겠다'는 약간의 좌절감이 있었다"고 밝혔다.



정부는 일단 2월 국회에서 여야 간 대미투자특별법의 합의 처리를 위해 노력하되 처리가 지연될 경우 사업 예비검토를 진행할 방법을 모색할 방침이다. 김 실장은 "야당 일부에서 비준을 주장하고 있고, 여당이 다수당이지만 합의가 안 된 상태에서 통과시킬 순 없어 그 부분에 대한 설명을 미국에 열심히 할 것"이라고 말했다. 이어 "예비 절차로라도 (대미 투자 사업 검토를) 하다가 법안이 통과되면 본 절차가 신속히 진행되도록 예비 절차를 시작할 수 있는 방안을 모색할 예정"이라며 "대외경제장관회의 결의나 지침 등을 고민해 볼 것"이라고 강조했다.



김 장관과 여한구 통상교섭본부장은 조만간 미국 워싱턴을 방문해 러트닉 장관 및 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 협의하며 미국 정부와 조율 작업에 들어갈 예정이다.



조현 외교부 장관이 28일 국회에서 열린 외교통일위원회 현안질의에 출석해 답변하고 있다. 조 장관은 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 재인상 압박 배경 질문에 “(미) 국무부와 접촉한 바로는 쿠팡이나 온라인플랫폼법과 직접적 관계가 없다”고 말했다. 이병주 기자

조현 외교부 장관도 이날 트럼프 대통령의 관세 재인상 발표를 쿠팡 제재 등에 대한 압박성 조처로 해석하는 시각에 선을 그었다. 조 장관은 국회 외교통일위원회 긴급 현안질의에서 미국 정부가 쿠팡 및 온라인 플랫폼 대상 제재·규제에 대한 우회적 불만 표시로 통상 압박에 나선 것으로 보느냐는 이춘석 무소속 의원 질의에 "저희들이 (미) 국무부와 접촉한 바로는 쿠팡이나 온라인플랫폼법과 직접적 관계가 없는 것으로 결론내리고 있다"고 답했다. 조 장관은 제임스 헬러 주한 미국대사대리가 앞서 지난 13일 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 앞으로 보낸 서한을 두고도 "관세 얘기가 없는 다른 내용이었다"고 못박았다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 백악관에서 취재진이 "한국 관세를 올릴 것이냐"고 묻자 "우리는 한국과 함께 해결책을 마련할 것(We'll work something out with South Korea)"이라고 되풀이 강조했다. 한국에 대한 관세 재인상 발표 하루 만에 협상 가능성을 시사한 것이다.



제이미슨 그리어 USTR 대표도 폭스뉴스에 출연해 "한국은 자신들의 약속을 이행하지 않았다"고 말했다. 그는 한국의 3500억 달러 투자 약속과 농업 분야의 비관세 장벽 제거, 디지털 기업에 대한 공정한 대우 약속 등을 나열한 뒤 "정작 그 투자와 관련된 법안을 통과시키지 못하고 있다. 오히려 디지털 서비스와 관련해 새로운 법들을 도입했다"고 주장했다. 그리어는 그러면서도 이번 주 후반 한국의 통상 관료들을 만날 예정이라고 밝힌 뒤 "우리는 만날 의향이 있고 대화할 준비도 돼 있다"며 "한국에 적대적인 감정이 있는 것은 아니다. 그들은 동맹"이라고 했다.



미국 백악관도 이날 관세 인상 발표 배경을 묻는 국민일보 질의에 "단순한 현실은 한국이 트럼프 행정부와의 합의를 통해 더 낮은 관세를 확보했다는 점"이라며 "대통령은 한국에 대한 관세를 인하했지만 한국은 약속한 사항(end of the bargain)을 이행하는 데 아무런 진전을 보이지 않고 있다"고 설명했다.



이동환 송경모 기자, 워싱턴=임성수 특파원 huan@kmib.co.kr



