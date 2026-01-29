SK하이닉스, 작년 영업이익 47조 ‘역대 최고 실적’… 7년 만에 TSMC도 추월
HBM 질주… 4분기 이익률 58.4%
올해 영업익 100조원대 달성 전망
12조 자사주 소각·2조 주주환원
SK하이닉스가 지난해 47조원이 넘는 영업이익을 기록하며 사상 처음 삼성전자의 연간 영업이익을 넘어섰다. 지난해 4분기 영업이익률은 58.4%로 세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC를 7년 만에 추월했다. 이런 역대 최고 실적의 일등공신은 인공지능(AI) 반도체 수요 급증이다. 마진이 높은 고대역폭메모리(HBM) 시장을 주도한 데다, 범용 D램과 낸드플래시 가격까지 급등하면서 실적 날개를 달았다. 이런 추세대로라면 올해 SK하이닉스가 100조원대 영업이익 달성과 함께 60%대의 영업이익률을 찍을 수 있다는 전망이 나온다.
SK하이닉스는 지난해 4분기 매출 32조8267억원, 영업이익 19조1696억원을 기록했다고 28일 공시했다. 1년 전에 비해 매출은 34%, 영업이익은 68% 늘었다.
연간 기준으로도 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원을 기록해 역대 최대 실적을 썼다. SK하이닉스는 지난해 삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문을 비롯해 반도체·가전·모바일 등을 모두 포함한 삼성전자의 전체 연간 영업이익도 3조원 이상 격차로 추월했다. 2024년 4분기 SK하이닉스가 분기 기준으로 삼성전자 전체 영업이익을 앞선 적이 있지만 연간으로 추월한 건 이번이 처음이다.
삼성전자가 지난 8일 발표한 잠정실적에 따르면 지난해 전체 영업이익은 43조5300억원으로 집계됐다. 삼성전자는 지난해 하반기부터 반도체 사업이 반등하며 빠르게 실적을 개선했지만, HBM 공급망 진입이 늦어지면서 역전을 허용했다.
SK하이닉스는 장사를 얼마나 잘했는지 보여주는 영업이익률에서도 새로운 기록을 썼다. 2023년 1분기 -67% 수준으로 바닥을 찍었던 영업이익률은 그해 4분기 3%로 전환됐고 2024년 1분기 23%, 지난해 3분기 47%로 매 분기 상승 곡선을 그렸다. 그리고 4분기에 58.4%를 기록했다. 지금보다 앞서 슈퍼사이클이 도래했던 2018년 3분기(57%) 이후 최대 수치다. 연간 기준 지난해 영업이익률은 49%로 역대 가장 높았던 2018년(52%) 수준에 근접했다.
반도체 업계에서 ‘수익성의 상징’으로 꼽히는 TSMC를 영업이익률에서 제쳤다는 건 놀라운 기록이라는 평가가 나온다. TSMC의 지난해 4분기 영업이익률은 54%로 SK하이닉스보다 4% 포인트 이상 낮다. SK하이닉스는 “AI 중심으로 재편되는 수요 구조에 맞춰 기술 경쟁력 강화와 고부가 제품 비중을 확대해 수익성과 성장성을 동시에 확보한 전략적 대응의 결과”라고 자평했다.
SK하이닉스는 2조1000억원 규모의 파격적인 주주환원도 결정했다. 우선 주당 1875원의 배당금이 지급될 예정이다. 또 지분율 2.1%에 해당하는 1530만주(27일 종가 기준 약 12조2000억원)의 보유 자기주식을 전부 소각해 주당 가치를 높이기로 했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사