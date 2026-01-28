우크라이나 전쟁 4년간 ‘사상자 200만 명’ 육박
러, 하루 15m 진군 위해 피해 감수
2022년 러시아 침공으로 시작돼 만 4년 가까이 이어지는 우크라이나 전쟁의 양국 군 사상자가 올 봄 200만명에 육박할 것이란 연구 결과가 나왔다.
뉴욕타임스는 27일(현지시간) 미국과 영국 정부 추정치를 바탕으로 한 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 집계를 인용해 현재까지 러시아군 사상자가 사망자 32만5000명을 포함해 모두 120만명으로 추산된다고 보도했다. 지난해 한 해 사상자만 약 41만5000명으로, 월평균 3만5000명에 달한다. 우크라군 피해는 약 60만명 수준이며 전사자는 10만~14만명으로 추정된다.
막대한 인명 피해는 전황에도 영향을 미치고 있다. CSIS에 따르면 러시아군의 진격 속도는 2024년 주도권을 장악한 이후 하루 평균 15~70ｍ가량 전진하는 데 그쳤는데, 이는 지난 세기 모든 전쟁의 주요 공세 작전 속도보다 느린 수준으로 분석됐다.
CSIS는 “2차 세계대전 이후 어떤 전쟁에서도 이렇게 많은 사상자를 낸 강대국은 없었다”며 “러시아가 부진한 전투 성과에 엄청난 대가를 치르며 주요 강대국으로서 심각한 쇠퇴 국면에 처해 있다는 것을 보여준다”고 분석했다.
CSIS는 러시아군 사상자가 유독 많은 이유로 ‘소모전’ 전략을 꼽았다. 러시아군은 훈련이 부족한 소규모 부대를 전차나 경장갑차 등에 태워 전진시키며 적의 사격을 유도한 뒤, 노출된 진지를 정찰해 병력을 추가 투입하거나 소형 FPV드론·활공폭탄으로 공격하는 전술을 반복하고 있다.
CSIS는 “러시아는 여전히 핵무기와 대규모 군대를 보유하고 있지만 군사·경제·과학기술 등 대부분 분야에서 더 이상 강대국이라고 보기 어렵다”고 했다.
이번 사상자 집계는 러시아·우크라이나·미국 간 종전안을 논의하는 3자회담이 첫발을 뗀 후 나왔다. 파이낸셜타임스는 3자회담에 정통한 소식통을 인용해 미국이 우크라이나에 돈바스 지역을 러시아에 넘기라고 종용하고 있다고 보도한 바 있다.
