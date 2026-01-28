제명 위기 한동훈 “닭 모가지를 비틀어도 새벽은 온다”
제명 위기에 놓인 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 “닭 모가지를 비틀어도 새벽은 온다”고 심정을 밝혔다. 김영삼 전 대통령(YS) 일대기를 다룬 영화를 관람한 뒤 자신의 처지를 YS에 빗댄 것이다. 이준석 개혁신당 대표는 “YS라는 거목 앞에서 저의 경험을 낮춘다. 본인과 동치시키려는 건 정치권의 예의는 아닐 것”이라고 평가절하했다. 단식 중단 엿새 만에 당무에 복귀한 장동혁 국민의힘 대표는 29일 한 전 대표 제명 문제를 매듭지을 방침이다.
한 전 대표는 서울 여의도의 한 영화관에서 ‘잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대’를 관람한 이후 기자들과 만나 “저는 국민을 위한 좋은 정치를 하겠다는 사명감을 갖고 있다”며 “부당한 제명을 당하면서 ‘닭 모가지를 비틀어도 새벽은 온다’고 했던 YS의 말처럼 꺾이지 않는 마음으로 국민을 믿고 계속 가겠다”고 말했다. 지난 14일 당 윤리위원회로부터 제명 권고를 받은 후 첫 공개 일정으로 YS 관련 행사에 참석한 것이다.
한 전 대표가 인용한 발언은 유신정권 말기인 1979년 10월 당시 신민당 총재였던 YS가 국회의원직에서 제명된 뒤 남긴 어록이다. 당대표로서 비상계엄을 저지했으나 당에서 쫓겨날 위기에 직면한 상황을 독재정권에 저항했던 YS에 비유한 것으로 풀이된다. YS의 차남 김현철씨는 “(한 전 대표가) 국민의힘 정체성을 YS에서 찾겠다고 했다. 지속해서 잘 이어나갔으면 좋겠다”고 격려했다.
장 대표는 복귀 후 첫 행보로 민생 현장에 나섰다. 그는 서울의 한 마트에서 농수산물을 살펴본 후 인근 온라인 도매시장 종합상황실에서 물가점검 현장간담회를 열었다. 장 대표는 한 전 대표 제명 여부에 대한 질의에 “지금 중요한 건 국민의 삶이고 경제, 민생”이라며 “절차에 따라 충분한 시간이 주어졌다. 당내 문제는 절차에 따라 진행될 것”이라고 강조했다.
장동혁 지도부는 당 정체성을 재정립하는 작업도 서두르고 있다. 당 정강정책·당헌당규 개정특별위원회는 정강정책에 ‘해방 이후 대한민국의 건국을 주도해 자유민주주의와 시장경제를 확립했다’ ‘산업화와 민주화를 이뤄낸 주역이다’ 등 보수의 역사적 정통성을 구체화하는 문구를 포함시키기로 했다. 진보 어젠다인 경제민주화나 기본소득 관련 내용은 삭제될 가능성이 크다. 특위 관계자는 “대한민국 자유민주주의 체제의 정통성을 이어받은 정치세력이라는 점을 강조하는 것”이라고 말했다. 국민의힘은 당명 개정도 추진 중인데, 자유·공화 등 가치가 실리도록 할 방침이다.
