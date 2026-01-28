굳은 표정으로 선고 듣던 金, “반면교사” 질타에 크게 한숨

초반 주가조작 등 무죄 판단에

변호사들에 확인 차 물어보기도

판사 “솔선수범 돼야 할 영부인이…”

법정 안팎선 별다른 소요 없어



28일 오후 2시50분 서울중앙지법 311호 형사중법정. 40여분간 이어진 선고 끝에 재판부가 징역 1년8개월의 실형을 선고하는 주문을 읽는 동안 김건희 여사는 무표정한 모습으로 선 채 바닥을 응시했다. “솔선수범해야 할 영부인이 반면교사(反面敎師)가 됐다”는 재판장의 질책에도 고개를 숙인 채 미동도 하지 않았다.



김 여사는 이날 검은색 코트에 남색 정장, 흰 셔츠 차림으로 경위들에게 붙들려 법정에 들어섰다. 코트 왼쪽 카라에는 수인번호 ‘4398’ 배지를 달았다. 그동안 공판기일에 출석할 때와 마찬가지로 머리는 뒤로 묶었으며 눈 아래 얼굴을 완전히 가리는 마스크를 착용했다.



선고가 시작되자 김 여사는 눈을 또렷하게 뜬 채 고개를 살짝 숙이며 판결을 들었다. 선고 초반 도이치모터스 주가조작 가담과 여론조사 무상수수 혐의에 대해 연이어 무죄 판단이 나오자 김 여사가 무죄 사실을 재확인받으려는 듯 무언가를 물어보고, 변호인들이 고개를 끄덕이는 모습도 포착됐다.



재판부는 김 여사가 통일교로부터 샤넬 가방과 그라프 다이어몬드 목걸이를 수수한 사실을 유죄로 인정했다. 재판장이 양형을 설명하며 “솔선수범을 보이지는 못할망정 국민에 대하여 반면교사가 되어서는 안 된다”고 질책하자 김 여사는 크게 한숨을 쉬기도 했다. 김 여사는 앞서 특검 출석 때 자신을 “아무것도 아닌 사람”이라고 표현하며 영부인 지위를 활용해 각종 청탁을 받고 인사 등에 개입한 혐의를 부인해 왔다.



재판부는 이런 김 여사에 대해 “영부인에게는 법령상 (국정 운영) 권한이 부여되어 있지는 않지만, 대통령의 가장 가까운 곳에서 대통령에게 지대한 영향을 미칠 수 있고, 대통령과 함께 나라를 대표하는 상징적인 존재다”고 짚었다. 이어 “피고인은 청탁과 결부돼 공여된 고가의 사치품을 뿌리치지 못했다”며 “‘검이불루 화이불치(儉而不陋 華而不侈)’라는 말처럼, 굳이 값비싼 재물을 두르지 않더라도 검소하게 품위를 유지할 수 있다”고 지적했다.



선고가 끝난 뒤 김 여사는 재판부를 향해 고개를 두 번 꾸벅 숙였다. 얼굴을 잠시 찌푸리던 그는 변호인단과 몇 마디 대화를 한 뒤 다시 경위들에게 붙들려 법정을 걸어 나갔다. 법원이 김 여사의 보석 청구를 기각하며 김 여사는 이날 다시 서울남부구치소로 돌아갔다.



법정 안팎에서는 별다른 소요는 발생하지 않았다. 법원은 전날 오후 8시부터 법원 동문을 제외한 모든 출입문을 폐쇄하는 등 유사 상황에 대비했다. 선고 전 법원 동문 앞에서는 김 여사가 탑승한 호송차가 도착하길 기다리며 윤 전 대통령 지지자 10여명이 유튜브 방송을 했을 뿐 대규모 집회·시위는 벌어지지 않았다.



윤준식 이서현 기자



