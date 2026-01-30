미용 성형은 참혹한 전장서 탄생했다
[And 책과 길]
얼굴 만들기
린지 피츠해리스 지음, 이한음 옮김
열린책들, 392면, 2만5000원
의학 전문 역사 작가인 저자는 현대적 외과 수술의 탄생 과정을 그린 ‘수술의 탄생’으로 호평을 받았다. 이번에는 ‘현대 성형 수술의 아버지’로 불리는 영국 의사 해럴드 길리스(1882~1960)의 삶과 초기 성형 수술의 역사를 추적한다. 성형 수술은 의외로 전쟁 속에서 탄생했다.
영국 케임브리지대학에서 수학한 뉴질랜드 출신의 길리스는 원래 이비인후과 전공의였다. 제1차 세계대전이 발발하자 길리스는 적십자사 소속 군의관으로 프랑스에 파견된다. 포탄이 난무하는 참호 속에서 끔찍한 안면 부상을 입은 병사들을 목격한다. 그들은 살아남기는 했지만 코와 턱이 날아가고, 때론 입도 열리지 않았다. 사람들은 팔다리가 없는 군인은 동정했지만, 얼굴이 망가진 군인은 괴물처럼 여기며 외면했다. 신체적 고통을 넘어 사회적 고립이라는 이중의 재난을 겪을 수밖에 없었다.
길리스가 성형 수술 분야에서 이룬 의학적 성취는 크게 세 가지다. 피부를 튜브 모양으로 말아 올려 혈류를 유지하면서 이식하는 ‘관 모양 줄기 피판(tubed pedicle)’을 발명, 감염 위험을 획기적으로 낮추고 이식 성공률을 높여 대규모 안면 재건을 가능하게 했다. 단지 기능만이 아니라 미학도 고려했다. 조각가와 화가들의 도움으로 부상 전 군인들의 사진을 토대로 모형을 만들어 원래 얼굴을 복원하기 위한 예술적 접근을 시도했다. 단순한 기능 회복을 위한 수술이 아닌 환자의 심리적 치유를 위한 배려도 길리스만이 생각할 수 있는 것이었다. 그는 병동에 거울에 없앴다. 환자들이 자신의 망가진 얼굴을 보고 절망하지 않도록 하기 위한 것이었다.
저자는 길리스, 그리고 그와 함께한 의사들에게만 몰입하지 않는다. 책에는 전쟁터에서 얼굴이 날아간 채 피를 흘리며 며칠 동안 엎드려 있다가 구조된 군인, 그를 구하기 위해 나섰다가 총을 맞아 숨진 동료들의 모습이 생생하게 전해진다. 특히 ‘하사 X’라는 익명으로 등장하는 군인의 일화는 길리스가 성형 수술에 왜 그토록 매달렸는지를 짐작하게 한다. 얼굴에 심각한 부상을 입은 하사 X는 겨우 말하는 능력만 유지하고 있었다. 병동에 거울을 없앴지만 사물함의 손거울로 얼굴을 보는 것을 막을 수는 없었다. 흉측한 얼굴을 보는 순간, 그는 누군가를 사랑할 만한 자격이 없다는 것을 느끼고 간호사에게 편지를 부탁한다. 약혼자에게 보내는, 다른 여자가 생겼다는 거짓 편지였다. 그를 돌보던 간호사는 회고록에서 “길리스가 할 수 있는 일을 다 했지만 기적을 일굴 수는 없었다”고 한탄한다.
전쟁은 끝났지만 길리스의 수술은 멈추지 않았다. 그는 전쟁터에서 꽃피운 얼굴 재건 기술이 단지 부상병뿐만 아니라 화상이나 선천적 기형으로 고통받는 민간인들에게도 절실함을 깨달았다. 1920년 자신의 임상 기록을 집대성한 저서 ‘얼굴의 성형 수술’을 출간하며 성형외과를 의학의 당당한 독립 분과로 격상시키는 데 공헌한다. 말년의 그는 성전환 수술을 성공시키기도 한다. 그가 세상을 떠난 뒤 외과 의사 닐 오닐은 “한 인물의 노력 덕분에 지금의 불안한 세계에서 살아가는 많은 사람에게 세상은 살아갈 가치가 있는 더 나은 곳이 되었다”고 기렸다.
오늘날 미용 시술에 대한 관심이 높지만 여전히 선천적 이상, 외상, 질병으로 망가진 몸을 복원하고 기능을 회복하는 것을 목적으로 하는 재건 수술이 성형 수술의 핵심 분야다. 최근에는 기증자의 조직으로 얼굴의 일부나 전부를 대체하는 ‘안면 이식’도 가능해졌다. 저자는 “과학 소설에서나 나올 법한 수술이 사실이 될 수 있었던 것은 바로 1차 세계대전 때 길리스와 직원들이 성형 수술 쪽으로 흔들림 없이 일궈 나간 성취 덕분”이라고 말한다. 책의 원제는 ‘얼굴 제작자(The Facemaker)’다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사