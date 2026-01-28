靑 “양도세 중과 유예연장 없어… 1~2달 연기 검토”
사실상 5월9일 후 종료 못박아
조정 지역 적용도 늦출 수 있어
김용범 청와대 정책실장이 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치의 종료 시점(5월 9일)을 유지하되 한두 달 유예 기간을 추가하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 또 일부 조정대상지역 구제 방안도 언급하면서 시장 혼란 최소화 방침을 설명했다.
김 실장은 28일 청와대에서 기자들과 만나 “이재명 대통령은 다주택자 중과 유예는 원래 예고된 대로 일몰하는 것이 원칙이라고 뚜렷하게 말했다”며 “다만 4년간 관례처럼 연장됐던 만큼 5월 9일보다 한두 달 뒤에 종료하는 것도 내부 검토 중”이라고 밝혔다. 기획재정부와 국토교통부 등 관계 부처도 시행령 수정 등 기술적 보완 방안을 논의하고 있다.
특히 지난해 10·15 부동산 대책으로 조정대상지역이 대폭 확대된 점도 고려 대상이다. 김 실장은 “기존 강남3구 등 장기간 조정지역이었던 곳과 달리 새로 편입된 지역은 중과제도 적용을 명확히 인식하지 못했을 수 있다”며 “이들 지역에 일정 기간 추가 유예를 두는 방안도 함께 논의 중”이라고 말했다. 당초 관련 시행령이 이번 주 국무회의에 상정될 예정이었다. 다만 김 실장은 추가 기술 검토가 필요해 안건에서 빠졌다고 설명하면서 “1~2주 내 시행령안을 마련해 입법예고 절차에 들어갈 것”이라고 덧붙였다.
세제 개편 여부에 대해서는 “부동산 보유와 실제 거주는 달리 봐야 한다는 게 원칙”이라며 “다주택자와 1주택자를 구분하는 기존 체계 역시 재검토 대상”이라고 말했다. 그러면서 “1주택자 내에서도 초고가 주택 보유에 대한 과세 문제 등 다양한 제안이 검토될 수 있다”고 부연했다. 장기보유특별공제 제도를 두고는 “장특공제는 과거 공제율이 35~40% 수준에서 80%까지 높아졌다가 다시 조정되는 등 변화를 거쳐온 제도”라며 “확대 계기와 실제 효과를 진지하게 평가할 필요가 있다”고 말했다.
김 실장은 “부동산 세제는 다부처가 장기간 심층 논의를 거쳐야 할 주제”라며 “여러 기준과 조합을 놓고 시기별·단계별 방안을 시뮬레이션하고 있다”고 설명했다. 이어 “세제를 당장 강화하겠다는 선언이 아니라 문제 해결을 위한 준비 과정으로 이해해 달라”고 당부했다.
