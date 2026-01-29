재판부 선고 내내 “증거 부족” 지적… 특검 부실수사 논란 예상
3개 혐의 중 2개 무죄, 왜?
김건희 여사의 통일교 금품수수 등 혐의 사건 1심 재판부는 특검이 구형한 징역 15년에 한참 못 미치는 징역 1년8개월을 선고했다. 김 여사에 제기된 3개 혐의 중 2개에 대해 무죄 판단이 내려진 결과다. 대부분 유죄가 선고된 통일교 금품수수 혐의 중에서도 일부는 무죄였다. 재판부는 혐의를 뒷받침할 증거와 대가성을 엄격히 판단했는데, 김건희 특검으로선 부실수사 논란을 피해가기 어려울 전망이다.
서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 28일 김 여사의 자본시장법·정치자금법 위반 및 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 선고에서 개개의 혐의에 대한 특검 주장을 입증할 만한 증거가 부족하다는 점을 선고 내내 지적했다.
먼저 2010년 10월~2012년 12월 벌어진 도이치모터스 주가조작 가담 혐의와 관련해 재판부는 김 여사가 시세조종 행위를 인식했다면서도 공모 관계에 있다고 볼 정황은 없다고 판단했다. 또 2011년 이전 행위들은 공소시효가 지나 판단 대상이 아니라고 봤다. 재판부는 “피고인이 미필적으로나마 자신의 자금이나 주식이 시세조종 행위에 동원될 수 있음을 인식하면서도 이를 용인했다고 볼 여지가 없지 않다”면서도 “시세조종에서 피고인이 어떤 역할을 수행했는지에 관한 자료가 없다”고 했다.
오히려 김 여사를 시세조종 세력의 외부자로 봤다. 재판부는 “블랙펄인베스트가 블록딜 수수료 4200만원가량을 피고인으로부터 받은 것은 피고인이 공모 관계 밖에 존재하는 외부자로 취급됐기 때문”이라고 설명했다. 주가조작 혐의는 앞서 검찰이 한 차례 불기소 처분했다가 김건희 특검이 재수사를 통해 기소했다. 김건희 특검은 새로운 증거를 수집하며 유죄를 자신했다. 그러나 법원에서 혐의가 입증되지 않는다는 판단이 나오면서 김건희 특검의 나머지 재판에 타격이 불가피하다는 전망이 나온다.
‘명태균 여론조사 무상 제공’ 혐의와 관련해서는 윤석열 전 대통령 부부가 명씨가 배포한 여론조사를 수령한 다수 중 하나일 뿐이고 양측이 계약을 체결한 증거가 없다는 점이 지적됐다. 재판부는 “명씨는 국민의힘 관련 기관인 여의도연구원과 여론조사에 관해 계약서를 작성했는데, 비슷한 시기 피고인 부부를 만났으면서도 여론조사 관련 계약서를 작성한 바 없다”며 “피고인으로부터 지시받거나 결과를 보고한 기록도 없다”고 했다. 여론조사 대가로 명씨에게 김영선 전 국민의힘 의원의 공천을 약속했다는 혐의에 대해서도 정황상 그런 부탁이 없었을 것으로 판단했다.
김 여사는 통일교 청탁을 대가로 금품을 수수한 혐의에 대해서만 유일하게 유죄 판단을 받았다. 이마저도 일부는 무죄 판단이 내려졌다.
재판부는 김 여사가 윤영호 전 통일교 세계본부장에게서 2022년 4월 7일 802만원 상당의 샤넬가방을 수수한 것은 청탁이 아닌 의례적 선물이라는 김 여사 측 주장을 받아들였다. 재판부는 “대화 내용 중 청탁이라고 볼 만한 것이 없고 가방을 수수할 당시까지도 청탁이라고 볼 만한 것이 없다”고 했다.
이를 제외한 나머지 금품수수 혐의는 모두 유죄로 판단했다. 재판부는 “피고인은 전성배씨가 2022년 4월 23일쯤부터 전달해준 문자 및 전화통화를 통해 통일교 측에서 원하는 것을 이루기 위해서는 정부 차원의 지원이 필요하다는 것을 전해 들었던 것으로 보인다”고 말했다.
김 여사와 윤 전 본부장 간 통화 내용도 청탁 정황으로 인정됐다. 재판부는 “전화통화에서 피고인은 윤 전 본부장에게 ‘늘 그렇게 해주신 것처럼 힘이 돼 주시면 저희가 여러 가지로 지금 많이 작업을 하고 있다. 경제적으로나 문화(적으로). 많은 업적들이 훼손되지 말아야 되잖아요’라고 말했다”며 “그 의미는 통일교에서 추진하는 일과 관련해 정부 차원의 경제적인 지원이 필요한데 그러한 경제적 지원을 위해 피고인이 작업, 즉 노력하고 있다는 취지로 보인다”고 했다.
김 여사가 받은 적 없다고 부인한 그라프목걸이 수수 혐의 판단에서는 금품 전달책이었던 건진법사 전성배씨의 진술이 유의미하게 받아들여졌다. 재판부는 “윤 전 본부장이 목걸이 전달 여부를 직접 확인할 수 있었던 상황에서 전씨가 이를 착복해 신뢰 관계를 파탄시킬 수 있는 행위를 할 이유가 없다”며 “전씨가 영부인에게 전달될 물건을 가로채는 대담한 행위를 했을 것으로 보이지 않는 점 등에서 전성배 진술에 신빙성이 있다”고 설명했다.
선고 직후 양측은 항소 의사를 밝혔다. 김 여사 측은 “목걸이 수수 여부와 관련해 전씨의 말을 들어줄 줄 몰랐다”며 항소 방침을 시사했다. 김건희 특검도 선고 직후 항소 예정이라는 입장문을 냈다. 도이치모터스 주가조작 의혹을 처음 수사했던 김태훈 대전고검장도 무죄 선고 후 검찰 내부망에 글을 올리고 “주가조작 공범들의 혐의를 인정한 기존 판결 취지 및 관련 법리에 비춰 부당한 판결”이라며 반발했다.
이날 선고를 한 우인성 부장판사는 사법연수원 29기로 차분하고 꼼꼼한 소송 지휘 스타일을 가져 ‘정통 법관’이라는 평을 받는다. 2003년 창원지법 판사로 임관한 뒤 청주지법과 수원지법 여주지원, 서울서부지법에서 부장판사로 일했다. 대법원 재판연구관 근무 이력도 있다. 2024년 서울중앙지법 형사27부 재판장으로 발령받았다.
성윤수 윤준식 박재현 기자 tigris@kmib.co.kr
