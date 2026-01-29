환율, 석 달 만에 최저치… 달러 약세에 1420원대로 하락
달러 가치 2022년 이후 4년 만 최저
트럼프 “달러 하락 문제 없어” 여파
28일 원·달러 환율이 1422원 선까지 떨어졌다. 약 3개월 만에 가장 낮은 수준이다. 엔화 강세 기조와 함께 도널드 트럼프 미국 대통령이 달러 약세에 개의치 않는다는 취지로 발언하면서 달러 가치가 4년 만의 최저 수준으로 떨어진 여파로 분석된다.
하나은행에 따르면 이날 서울 외환 시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 23.7원 하락한 1422.5원으로 거래를 마쳤다. 지난해 10월 20일(1419.2원) 이후 최저치다. 원·달러 환율이 종가 기준 1420원대로 내려온 것은 지난해 12월 29일(1429원) 이후 처음이다. 1450원대 고환율 행진이 일단 멈춘 셈이다.
최근 환율 하락은 달러 약세 영향이 크다. 유럽연합(EU)을 비롯한 주요 6개국 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 ‘달러 인덱스’는 27일(현지시간) 장중 95.55까지 하락했다. 2022년 2월 이후 4년만에 최저 수준이다. 트럼프 대통령의 강경 외교 노선과 미국 정부 셧다운 가능성이 글로벌 달러 가치 하락을 주도했다는 분석이 나온다. 트럼프 대통령이 이날 ‘달러 약세를 우려하느냐’는 취재진의 질의에 “아니다. 훌륭하다고 생각한다”고 답한 것도 영향을 줬다.
엔화 강세가 이어질 경우 달러 가치가 추가로 하락할 가능성도 제기된다. 엔화는 달러 인덱스에서 13%가 넘는 비중을 차지해 유로화 다음으로 영향력이 크다. 구조적으로 엔화가 강세를 보이면 달러 인덱스는 하락 압력을 받는다. 세계에서 기준금리가 가장 낮은 일본에서 조달된 자금이 미국 국채나 주식 등 달러 자산으로 이동했다가, 다시 일본으로 되돌아오는 흐름이 나타나면서 엔화 강세·달러 약세의 순환 구조가 형성되고 있다는 분석이다.
환율을 둘러싼 경계심을 완전히 풀기는 이르다는 지적도 나온다. 문다운 한국투자증권 연구원은 “지난 주말 이후 엔화가 급등하면서 원·달러 환율이 하락할 가능성이 커진 것은 사실”이라면서도 “원화 약세에 대한 시장의 인식이 완전히 해소됐다고 보기는 어려워, 환율이 내려갈 때마다 달러를 매수하려는 수요가 다시 유입될 수 있다”고 말했다.
