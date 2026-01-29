경이로운 급성장 이면엔 청년의 땀과 눈물 비판론
[핫피플] 1조 클럽 앞둔 ‘젠틀몬스터’ 김한국 대표
28일 서울 마포구 젠틀몬스터 플래그십 스토어. 매장에 들어서자 흰 공을 든 거대한 조형물이 먼저 시선을 끌었다. 정작 안경과 선글라스는 한쪽 벽면을 따라 진열돼 있었다. 매장 관계자는 “제품을 구매하지 않고 공간 사진을 찍는 방문객도 적지 않다”고 설명했다. 중국인 관광객 장하오(19)씨는 “샤오홍슈(중국 소셜미디어)에서 보고 왔다. 디자인이 독특해 자랑하기 좋다”고 말했다.
이 독특한 아이웨어 매장을 운영하는 곳은 아이아이컴바인드다. 젠틀몬스터를 주력 브랜드로 둔 아이아이컴바인드는 2024년 연결기준 매출 7891억원, 영업이익 2339억원을 기록했다. 영업이익률은 29.6%에 달한다. ‘연매출 1조원 돌파’를 눈앞에 뒀다. 안경이라는 기능 상품으로 시작해 글로벌 명품 브랜드에 가까운 수익 구조를 구축한 이례적인 사례로 평가받는다.
하지만 동시에 ‘청년 착취’ ‘공짜 노동’ 등의 수식어도 따라 붙는다. 회사를 급격하게 성장시키는 과정에서 임금체불과 과로 논란이 벌어지고 있기 때문이다. 지난해 7월 발생한 런던베이글뮤지엄 20대 직원 과로사 의혹처럼 젠틀몬스터도 청년의 땀과 눈물로 급성장한다는 비판이 제기되고 있다. 이 회사에서 근무한 한 청년노동자는 최근 기자회견에서 대리인을 통해 “새벽 3시 퇴근, 평일과 주말 구분 없이 장시간 근무를 3개월동안 반복했다”며 “지속적인 과로와 업무 압박감으로 중증 우울증·불안장애·수면장애가 발병했다”고 전하기도 했다.
시작은 화려하지 않았다. 1980년생 김한국 아이아이컴바인드 대표는 고려대 신문방송학과를 졸업한 뒤 금융회사에 들어갔지만 입사 3개월 만에 회의감을 느꼈다고 한다. 이후 영어교육 업체로 자리를 옮겨 주임으로 입사해 2년 만에 이사로 승진할 만큼 성과를 냈다. 임원이 된 뒤에는 신사업을 고민하며 1년 동안 10개 가량의 아이디어를 냈다. 마지막으로 제안했던 선글라스·안경 사업이 채택되면서 자본금 5000만원으로 젠틀몬스터가 출범했다.
초기 성과는 미미했다. 김 대표는 2011년 4월에 문을 열었지만 같은 해 폐업 위기를 겪었다. 이에 안경점 납품을 접고 직접 판매로 방향을 틀었다.
김 대표가 2013년 서울 강남구에 문을 연 첫 쇼룸은 뱃머리가 매장 벽면을 뚫고 들어가는 독특한 연출로 ‘안경 매장’이라는 인식을 흐렸다. 사진을 찍고 공유할 만한 공간, 굳이 구매하지 않아도 한 번쯤 들러볼 이유가 있는 장소를 만드는 전략이었다. 김 대표는 제품 디자인과 관련해서도 동양인의 두상과 얼굴형에 맞춰 크고 두꺼운 테를 내세웠다. 패션업계 한 관계자는 “젠틀몬스터는 초창기부터 홈페이지와 브랜드 이미지를 해외 브랜드처럼 설계해 ‘수입 브랜드가 아니냐’는 인식을 만들었다”고 말했다.
유명인과 콘텐츠 활용은 성장의 촉매가 됐다. 특히 2014년 드라마 ‘별에서 온 그대’에서 전지현이 착용한 선글라스가 ‘천송이 선글라스’로 불리며 기폭제가 됐다. 블랙핑크 제니, 축구선수 손흥민 등 글로벌 인지도를 지닌 인물과의 협업은 해외 소비자들에게도 브랜드를 각인시키는 계기가 됐다. 현재 김 대표는 한국을 제외한 15개국 38개 도시에서 49개 매장을 운영 중이다. 해외 매출 비중은 약 40%에 달한다.
글로벌 기업들도 주목하고 있다. 지난해 구글은 젠틀몬스터에 1억 달러(약 1450억원)를 투자하며 차세대 AI 스마트 글래스 개발의 핵심 파트너로 선정했다. 얼굴에 착용하는 기기 특성상 착용감과 심미성이 제품 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있어서다. 앞서 2017년엔 LVMH 계열 투자사로부터 투자를 유치했다. 메종 마르지엘라, 펜디 등 명품 브랜드와도 협업했다.
다만 급성장 이면의 그늘도 드러나고 있다. 최근 청년 노동자의 과로 및 공짜 노동 의혹이 계속 제기되고 있다. 실제 지난 26일 정의당은 기자회견을 열고 “젠틀몬스터에서 런던베이글뮤지엄 사태와 유사한 청년 착취가 있음을 확인했다”고 주장했다. 근로자에게 최대 1주에 85시간까지 장시간 노동을 강요하고, 장시간 초과 노동에 대한 수당도 지급하지 않았다는 것이다.
이에 고용노동부는 아이아이컴바인드에 대한 근로감독에 착수했다. 재량근로제를 이유로 장시간 노동을 시키고도 제대로 된 휴가나 보상을 주지 않은 의혹을 확인하는 것이다. 김영훈 노동부 장관은 “청년들의 노동력을 기업 성장의 수단으로만 삼아서는 안 된다”며 “과로·공짜 노동과 같은 위법·탈법적 관행은 반드시 고쳐 나가겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
