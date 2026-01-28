“또 다른 함대 이란행”… 美, 이란 압박
이란, 고위직 사망 대비 비상체제
도널드 트럼프(사진) 미국 대통령이 에이브러햄 링컨 항모전단 배치에 이어 또 다른 함대가 이란으로 향하고 있다고 밝혔다. 미 공군도 훈련하며 이란에 대한 군사 압박 수위를 높였다. 이란 정부는 공습에 대비한 비상체제에 돌입했다.
로이터통신은 트럼프 대통령이 27일(현지시간) 아이오와주 연설에서 “지금 또 하나의 아름다운 함대가 이란으로 향하는 중”이라며 “그들(이란)이 협상하길 희망한다”고 말했다고 보도했다. 미군이 중동에 핵추진 항공모함 에이브러햄 링컨을 중심으로 한 대규모 해군 전력을 배치했다고 발표한 지 하루 만에 나온 발언이다. 공군 훈련 계획도 공개됐다. 영국 일간 가디언에 따르면 중동 지역을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM) 산하 공군전투사령부는 “책임 구역에서 공군력의 배치, 분산, 유지 능력 입증을 위한 대비태세 훈련을 한다”고 밝혔다. 사령부는 또 “유연한 대응을 위해 계획된 훈련”이라고 설명했다. 정확한 날짜와 장소 등은 공개되지 않았지만 미국이 군사력을 과시하려는 것이라고 해당 매체는 분석했다.
가디언은 중동 우방국들의 반발도 영향을 미쳤을 것이라고 해석했다. 무함마드 빈살만 사우디 왕세자는 마수드 페제시키안 이란 대통령과의 통화에서 “이란을 겨냥한 군사 행동에 자국의 영공·영토·영해 사용을 불허하겠다”고 밝혔다. 아랍에미리트(UAE) 정부가 전날 발표한 것과 같은 내용이다.
이란은 비상체제에 돌입했다. 파이낸셜타임스에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 비상명령을 발동하고 필수재 공급 안정과 정부 기능 보존을 위해 31개 주에 중앙권력을 이양했다. 고위 인사들이 암살당할 경우를 대비한 것이다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
