마음 근육 키우는 법 배워보세요

초록색 표지의 ‘조마조마 북’은 독자가 자신을 읽어주지 않을까 봐, 혹은 읽고 나서 실망할까 봐 끊임없이 불안하다. 급기야 책장 뒤로 떨어져 오랜 시간이 지나 겨우 누군가에게 발견되지만 다시 버려지는 끔찍한 상상에 빠져 울음을 터뜨리기도 한다. 사소한 걱정을 눈덩이처럼 불려 나가는 우리 아이들의 모습과 닮았다.
중요한 것은 생각의 방향이다. “잘못되면 어떡하지”라는 부정적인 상상이 괴물을 만들어낸다면, “다 잘될 거야”라는 긍정적인 믿음은 용기를 만든다. 작가는 불안을 무작정 억누르기보다 감정의 원인을 객관적으로 마주하고 주변에 털어놓으라고 조언한다. 감정에 휘둘리지 않고 스스로 조절하는 법을 배우는 것, 그것이 마음의 근육을 키우는 첫걸음이기 때문이다.
새로운 도전을 앞두고 조마조마한 마음이 드는 아이들에게 “괜찮아, 다 잘될 거야”라는 든든한 응원을 건넨다.
