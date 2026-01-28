법원, 통일교 검은돈 혐의 인정… 권성동·윤영호 실형 선고
1심 각 징역 2년·1년2개월 “권 의원, 헌법상 책무 저버려”
법원이 28일 ‘통일교 게이트’의 핵심 인물인 권성동 국민의힘 의원과 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 각각 징역 2년과 1년2개월을 선고했다. 2022년 20대 대선을 앞두고 국민의힘 측과 통일교 간 정교유착이 있었다는 점을 전제했다. 이날 판결은 통일교·신천지의 정치개입 의혹을 규명 중인 정교유착 비리 합동수사본부의 수사에도 영향을 줄 것으로 관측된다.
서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 정치자금법 위반 혐의로 기소된 권 의원에게 징역 2년과 추징금 1억원을 선고했다. 권 의원은 2022년 1월 5일 서울 여의도의 한 식당에서 윤 전 본부장을 만나 통일교 현안을 국가정책으로 추진해 달라는 청탁 등을 들어주는 대가로 1억원을 받은 혐의를 받는다.
재판부는 권 의원의 공소사실에 대해 “국민의 기대와 헌법상 책무를 저버린 행위”라며 “금권(金權)의 정치적 영향력을 배제해 민주정치의 건전한 발전에 기여하려는 정치자금법의 입법 목적도 훼손시켰다”고 지적했다. 이어 “(권 의원은) 특히 국회 법제사법위원장을 역임한 법률전문가로 자신의 행위의 법적 의미에 관해 누구보다 잘 인지하고 있었을 것”이라며 “죄증이 명확함에도 줄곧 공소사실을 부인하며 반성의 기미를 보이지 않는다”고 질타했다.
권 의원 측은 김건희 특검이 제출한 주요 증거가 위법하게 수집됐다고 주장했으나 인정되지 않았다. ‘스모킹건’은 윤 전 본부장의 배우자 이모씨의 휴대전화에 저장돼 있던 현금 뭉치 사진으로, 1억원을 5000만원씩 상자 2개로 나눠 포장한 것이었다. 윤 전 본부장의 2022년 1월 5일자 다이어리에 적힌 ‘권성동 의원 점심(63빌딩 ○○○)-큰 거 1장 support’ 문구, 같은 날 ‘오늘 드린 것은 작지만 후보님을 위해 요긴하게 써주시면 좋겠다’는 문자 메시지도 발목을 잡았다.
윤 전 본부장도 같은 재판부에서 정치자금법 위반 혐의에 대해 징역 8개월, 업무상횡령·청탁금지법 위반 혐의에 대해 징역 6개월을 받았다. 재판부는 한학자 총재의 원정도박과 관련해 그가 경찰 수사 정보를 입수해 관련 증거를 인멸했다는 혐의에 대해서는 특검법상 수사대상이 아니라고 판단하고 공소를 기각했다.
재판부는 윤 전 본부장에 대해 “통일교의 자금력을 앞세워 대통령의 최측근인 배우자 김건희와 국회의원 권성동에게 고액의 금품을 각 제공하고 그 과정에서 통일교의 자금을 횡령했다”고 판시했다. 그러면서 “한 총재 등의 승인을 받은 다음 직접 실행에 나섰다”며 “단순히 한 총재의 지시를 수동적으로 이행한 게 아니라 범행 전반을 장악하고 주도적으로 실행했다”고 밝혔다. 그 결과 통일교 측 요청이 실현됐는지와 별개로 국가정책의 공정한 집행에 대한 국민의 신뢰와 기대가 침해됐다는 게 재판부의 결론이다.
이날 선고는 정교유착 의혹에 대한 사법부의 첫 판단이다. 앞서 특검은 권 의원 체포동의안에서 “종교와 정치는 분리돼야 한다는 헌법 20조 2항을 무시한 것”이라고 했는데, 법원 역시 같은 판단을 내린 셈이다. 이에 따라 정교유착 의혹을 겨냥한 합수본의 수사에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 윤 전 본부장이 한 총재 승인을 받았다고 판단한 대목은 공범으로 1심 재판을 받는 한 총재 사건에도 파급효과를 미칠 전망이다.
