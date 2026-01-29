춘제 유커 “日 대신 韓”… 최고 인기 여행지 부상
한국이 일본을 제치고 중국 최대 명절인 춘제(설) 연휴 때 최고 인기 해외여행지로 떠올랐다. 28일 중국 계면뉴스 등에 따르면 싱가포르의 디지털마케팅기업 차이나트레이딩데스크(CTD)는 다음 달 15일부터 9일간의 중국 춘제 연휴 기간 23∼25만명의 중국인 관광객(유커)이 한국을 방문할 것으로 전망했다. 8일간이었던 지난해 춘제 연휴보다 52% 증가한 수치다.
CTD는 “중·일관계 냉각, 중국 단체 관광객에 대한 한국의 무비자 입국 허용, 태국의 치안 불안, 원화 약세, 한류의 세계적 인기 등 여러 요인으로 일본의 점유율이 하락하고 한국의 매력이 높아졌다”고 분석했다.
중국인 관광객에게 인기였던 일본 방문은 전년보다 60% 이상 감소할 것으로 전망됐다. CTD의 수브라마니아 바트 최고경영자(CEO)는 “엔화도 약세지만 정치적 요인이 상황을 복잡하게 만들었다”며 최근 중·일 갈등으로 일본을 찾는 중국인이 크게 줄어든 것으로 분석했다.
다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 11월 ‘대만 유사시 개입’을 시사하는 발언을 한 뒤 중국은 일본 여행 자제 권고를 발표했다. 지난 26일에도 일본의 치안 불안 등을 언급하며 일본 여행 자제를 재차 권고했다.
항공데이터 분석업체 시리움에 따르면 춘제 기간 한국과 중국을 오가는 항공편 수는 1330여편으로 전년 대비 약 25% 증가할 것으로 예측됐다. 중·일 정기 항공편은 48% 급감해 800여편에 그쳤다. 중국국제항공 등 주요 항공사들은 정부 기조에 맞춰 중·일 노선 무료 환불·변경 조치를 기존 3월 28일에서 10월 24일까지 연장했다.
베이징=송세영 특파원
