정성주 김제시장, 뇌물 의혹에 ‘미용시술비 대납’ 수사도
경찰, 청탁금지법 위반 혐의 입건
정 시장 “금품수수 의혹 사실무근”
정성주 전북 김제시장의 뇌물수수 의혹을 수사 중인 경찰이 수사를 확대하고 있다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 28일 정 시장을 청탁금지법 위반 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 정 시장이 지인으로부터 피부미용 시술비를 대납받았다는 의혹에 대한 수사에 착수한 것이다. 이에 정 시장은 “금품 수수 의혹은 사실무근”이라며 혐의를 전면 부인했다.
경찰에 따르면 A씨는 2023년 3월쯤 성형외과 피부미용 시술비 명목으로 약 2000만원 상당을 정 시장 대신 결제했다는 의혹이 제기됐다. 경찰은 정 시장과 가족의 시술 비용이 선결제된 금액에서 차감하는 방식으로 결제된 정황을 잡고 수사 중이다. 이번 수사는 뇌물수수 의혹을 제기한 진정인이 추가로 문제를 제기하면서 시작됐다.
경찰은 조만간 정 시장과 관련자들을 불러 피부미용 시술비 대납 의혹의 대가성 및 직무 관련성 여부를 집중 조사할 방침이다. 청탁금지법은 공직자가 직무 관련성과 무관하게 1회 100만원, 회계연도 기준 300만원을 초과하는 금품을 수수하는 행위를 금지한다.
정 시장은 2022~2023년 특정 디자인업체에 일감을 주는 대가로 수차례에 걸쳐 8300여만원을 받았다는 혐의로 조사를 받고 있다. 경찰은 지난해 10월 김제시청을 압수수색했고 12월 관련자 대질신문 등을 진행했다. 지난 19일에도 김제시청 전산실 등 관련 부서를 추가 압수수색해 관련 자료를 확보했다.
경찰 관계자는 “청탁금지법 위반 혐의로 (정 시장을) 추가 입건한 것은 맞다”면서도 “수사 중인 사안인 만큼 구체적인 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.
